外交部發赴日提醒　內地12航司免費改退機票　香港快運可全額退款

11月14日，外交部和中國駐日本使領館就中國公民前往日本發布鄭重提醒。內地多家航司隨後表示，「出行日期在12月31日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理」。今日（16日）有網民發文表示，已退票成功；也有網民在社交平台發文稱，香港快運（HK Express）同樣能夠全額退票。



從「飛豬」旅行平台的資料可見，目前支持前往日本機票全額退款的航司包括中國國航、東方航空、南方航空、四川航空、廈門航空、海南航空、春秋航空、天津航空、吉祥航空、深圳航空、山東航空、首都航空等12家航空公司。

飛豬平台顯示，目前12家國內航司發布改退簽政策。

目前，遊客在飛豬平台選擇退票時，退票原因增加了「因日本航線影響特殊退票」這一選項，但選擇這一選項並不意味著就能退票，具體是否能退票成功取決於各個航空公司的規定。

有不少網民在網絡發貼文稱，此前在攜程和飛豬等OTA平台預訂了赴日機票，均已免費退票成功。退款界面顯示，因日本航線客票特殊處置方案，攜程接到航空公司通知，本次免收退票費。但也有網民稱自己在上述平台預訂了境外航司的赴日往返機票，不知道能否退票。

此外，有不少網民發貼文稱，在香港快運購買的飛日本航班也可以獲得全額退款。據網民貼出的圖片截圖，香港快運微信官方帳號回應表示，12月31日前飛往日本的航班可以免費獲得全額退款，乘客選擇「非自願取消行程」即可。

據悉，目前內地12家航空公司可退航班日期範圍為：2025年11月15日12:00（含）前購買，且乘機日期2025年11月15日（含）-2025年12月31日（含）之間。2025年11月15日12:00（含）之前已經辦理退票或者改簽的旅客不適用本規定。另外，中國國際航空客服人員回應，在此時間範圍內購買往返機票者皆可獲得全額退款。

不過，據內媒《極目新聞》報道，全日空、日航等日本航司暫未跟進。日本航司「全日空中國客戶服務中心」接線人員回覆稱，他們目前暫無特殊政策。日本航空客服人員也表示，日航暫無特殊的退改簽政策；且制定政策的部門雙休日不上班，所以也不會在周六和周日發布政策。

攜程平台的客服工作人員回覆表示，涉日機票確實有特殊處置方案，但需符合具體的時間和地點規定，並不是所有航司都有免費退改服務，目前只有大陸多家航空公司有特殊處理政策。

飛豬平台客服人員亦稱，只要涉日航線，均會在退票原因中顯示「因日本航線影響特殊退票」，但具體是否能退票成功取決於各家航空公司的規定。

外交部提醒中國公民避免前往日本。

此前，中國駐日本大使館發布提醒，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯系駐日使領館尋求協助。