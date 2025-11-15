中國外交部提醒公民近期避免赴日　日本回應：兩國多層次溝通重要

中國外交部11月14日表示鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，指日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。日方對此回應表示，已向中方提出此事，強烈要求採取妥善應對，稱兩國多層次溝通才更為重要。



共同網報道，日本官房長官木原稔15日表示：「這與日本方面的認知有差異。正因為立場不同，日中之間的多層次溝通才更為重要。」

2025年11月13日，圖為中國外交部在社交平台上上載寫有日文的圖片的帖文拼圖，反對日本首相高市早苗「台灣有事」論。（截圖自X@MFA_China）

日本自民黨政調會長小林鷹之同日在秋田縣北秋田市接受媒體採訪時表示：「應該冷靜對待。將繼續對話，努力實現建設性、穩定的日中關係。」他還示意希望瞭解中方發布提醒的理由。

小林鷹之亦指，「兩國關係極其重要，日本面對中國的態度沒有任何改變。」他還就中國駐大阪總領事薛劍的「斬首論」稱：「作為個人問題，這是極其不妥的發言，要求政府採取堅決應對。」

2025年9月24 日，前經濟安全保障大臣小林鷹之在全國記者俱樂部舉行的自民黨總裁選舉候選人辯論會上發表講話。（Reuters）

日本國家旅遊局的估算資料顯示，今年1月至9月訪日外國人達到3165.05萬人次，其中訪日中國人達到748.72萬人次，大增42.7%。據觀光廳統計，7月至9月的訪日中國人消費額為5901億日元（約297億港元），位列第一。