外交部提醒公民近期避免赴日本　3大航企推中日航線免費退改機票

中國外交部和中國駐日本使領館14日就中國公民前往日本發布鄭重提醒，提醒公民近期避免赴日本後，內地傳媒報道，中國3大航空公司中國國際航空（國航）、南方航空（南航）、東方航空（東航）15日發出通知，公布涉及日本航線客機機票的特殊處置方案，對於出行日期在12月31日之前且符合相關條件的客機機票，可予以免費退改處理。



中國外交部在前一天11月14日表示鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，指今年以來日本社會治安不靖，又指日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

在日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」論後，中國強烈表示不滿，包括最新中國駐日本大使吳江浩14日奉示約見日本外務事務次官船越健裕，就高市早苗言行提出嚴正交涉，批評其悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅綫。

日本首相高市早苗2025年10月24日在眾議院全體會議上發表就任後的首次施政演說（Reuters）

在中日矛盾愈見升溫之際，中國3大航企推出中日航線免費退票、改票。

東航表示，為協助行程涉及日本航線的旅客更好地安排出行，現發布東航涉及日本航線進出航班客機機票的特殊處置方案，凡機票中至少含有一段未使用的涉及日本進港、出港或經停航班（包括東航、上航或其他航空公司航班），航班起飛日期在2025年11月15日至2025年12月31日期間的，可免費變更一次，退票則免收退票手續費。

南航和國航的日本航線退改簽政策也與東航類似，可以免費退改簽的客機機票起飛時間從11月15日起到12月31日結束。

圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚，歡迎時任日本首相的安倍晉三訪華（Getty）