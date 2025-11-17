央視怒斥高市早苗涉台言論　《新聞聯播》3次報道｢玩火者必自焚｣

日前，日本首相高市早苗發表涉台言論，引發中國不滿，外交部、教育部、文旅部等接連發佈赴日預警，提醒民眾謹慎前往日本旅遊、留學。日本國內亦有民眾對其言論不滿，要求其辭職「不需要煽動戰爭的首相」。素有「中國政壇風向標」之稱的央視《新聞聯播》亦從11月13日起，4日內3次報道高市早苗相關新聞內容，主持人強硬警告「玩火者必自焚」。



11月13日，新聞聯播播出《外交部發言人就高市早苗涉台錯誤言論答記者問》。正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止幹涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚！

11月15日，新聞聯播播出《日本多方批評高市早苗涉華錯誤言行》。日本《東京新聞》發表社論指出，高市早苗的言論魯莽且輕率，無異於公開表示，她將不惜同中國開戰。首相發表這樣的言論不能被接受。日本《朝日新聞》指出，作為現任首相，高市早苗的言論對日中關系的不良影響令人擔憂。

11月16日，新聞聯播播出《日本政界人士要求高市早苗撤回錯誤言論》。日本前首相、立憲民主黨代表野田佳彥表示，高市的言論過於越界，相當輕率，導致日中關系陷入非常嚴峻的局面。

日本立憲民主黨籍眾議員大串博志日前亦表示，此前日本歷屆內閣都謹慎發表相關言論，高市應當撤回其言論。日本社會民主黨鹿兒島縣聯合會日前則對高市相關言論表示抗議，並要求其撤回錯誤言論。高市的相關言論不僅違反日本憲法第9條，也偏離日本政府的一貫立場。

光明日報評論：狂妄到匪夷所思

除央視外，官媒《光明日報》亦發評論文章斥高市早苗「狂妄到家」。尤其此前剛紀念完中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，高市早苗揚言以武力介入台海，實在令人驚詫，「狂妄和無知，簡直到了匪夷所思的程度」。

文章強調，台灣問題是中國內政，不容任何外部勢力以任何方式進行干預。更直言奉勸高市早苗不要誤判中國目前的國力，中國已非「甲午戰爭」「九一八」時的中國，「希望你在互聯網上補補課」。

中日矛盾近期急速加劇，日本首相高市早苗在參加完韓國APEC後，11月7日即發表「台灣有事論」，稱若台灣有事可能構成日本的存亡危機事態，暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。該言論引發中國官方強烈不滿，中國外交部次日抗議並斥「粗暴干涉內政」；其後中國駐大阪總領事薛劍在社交平台更以強硬犀利言辭稱「只能毫不猶豫地斬掉那擅自闖入的骯髒頭顱」，引起輿論認為在安質高市早苗，引發軒然大波。

中日雙方矛盾在此之後火勢更上一層樓，外交部、教育部、文旅部先後發佈赴日預警，提醒中國民眾謹慎赴日旅遊、留學。中國內地航司更發佈政策，免費為民眾退改機票，引發一輪退票潮，亦有航司表示，未來或將進一步減少赴日航班。