高市早苗涉台言論　《解放軍報》再發文正告：日本全國或淪為戰場

日本首相高市早苗日前在國會宣稱，中國大陸對台灣動武可能構成日本「存亡危機事態」，引起中日關係衝突升溫。



今日（16日）《解放軍報》發表中國現代國際關系研究院徐永智的署名文章《叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途》，指日本若武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難。這也是繼15日《解放軍報》評論專欄刊發「鈞聲」文章後，再次發文正告日本。



徐永智文章稱，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難：一是惡化自身周邊環境，二是全國都有淪為戰場的風險，三是再次被釘在歷史的恥辱柱上。不知妄想螳臂擋車、挑戰戰後國際秩序的日本，介入台海的「自信」從何而來？



解放軍報再發文正告日本。

文章指出，這是日本在任首相首次明確可能武力介入台海局勢，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段幹涉別國內政的狼子野心。日方種種錯誤舉動，只會把自己引向不歸歧途。

徐永智文章中介紹，2015年，日本通過新安保法案，允許自衛隊與外軍聯合作戰。2022年，又通過《國家安全保障戰略》等新「安保三文件」，將遏止周邊國家「單方面改變現狀」乃至必要時動用武力「使事態以有利於日本的形式解決」作為國家安全目標，開始建設大規模進攻性武力、長期高強度作戰能力。這令日本和平憲法在實質上被篡改。此外，日本正在同時研發或列裝10余種射程最遠可達3000公里的反艦、對地導彈，在全國範圍內翻新軍事基建，大量儲備彈藥。

而日本2022年版軍力建設規劃的主要根據是武力介入台海局勢的推演結果，但日本領導人對是否武力介入的問題一貫含糊其辭。此次高市早苗的露骨挑釁言論證實了日本違背和平憲法進行大規模強軍意圖明確，而日本政府此前辯稱的種種謊言不攻自破。高市此言一出，不知日本政府又將如何解釋新一輪強軍擴武？

文章強調，日本政客無論是在違背和平憲法強軍擴武時，還是再提所謂「存亡危機事態」時，都沒有告訴日本國民，若武力介入台海局勢的真實代價。

中日關係・中日國旗（Getty）

首先日本自身周邊環境將會惡化，加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關系將無從談起。此外，日本全國都有淪為戰場的風險。日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用了多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車。

第三，日本再次被釘在歷史的恥辱柱上。日本政客涉台露骨挑釁言論不僅是對中國主權的嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息。日本發動的侵略戰爭曾給亞洲國家人民帶來深重災難。

文章最後強調，日本當政者妄圖介入台海局勢，既是對國際正義的粗暴踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關系的嚴重破壞。殷鑒不遠，日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊。畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。