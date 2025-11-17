2024科研城市全球十強中國佔6席　北京蟬聯第一　廣州超越三藩市

英國《自然（Nature）》雜志16日發佈增刊《2024自然指數-科研城市》顯示，在全球科研十強榜單中，中國城市首次占據十強榜單一半以上席位，北京蟬聯2016年以來全球科研城市榜首的位置。與此同時，所有美國城市貢獻份額均下滑。



據新華社報道，自然指數針對全球主要城市和都市圈2024年科研產出的分析顯示，中國城市由2023年的五席增至2024年的六席，首次占據全球科研城市十強榜單一半以上席位。北京繼續保持2016年以來全球科研城市榜首的位置，上海仍居第二位。

《自然（Nature）》官网。

除北京和上海外，進入全球十強的其他科研城市依次為美國紐約都市圈、波士頓都市圈、南京、廣州、美國三藩市灣區、武漢、美國巴爾的摩-華盛頓都市圈，以及杭州。中國城市排名顯著提升：廣州超越三藩市，從第八位升至第六位；武漢攀升一位至第八；杭州則從第十三位躋身前十。

從自然指數的關鍵指標「貢獻份額」來看，北京在2023年至2024年間科研產出增幅逾9%，上海增幅近20%，而同期全球十強中所有美國城市的份額均有所下滑。

增刊還分析了科研城市在自然指數所追蹤的五大學科領域中的表現。中國城市繼續主導了化學、物理科學、地球與環境科學這三個領域的榜單。其中，中國城市首次包攬了化學領域的全球前十名，在另外兩個領域則各占六席，北京在這三個領域均位居全球第一。

廣東省廣州花城廣場上，天河警方使用機械狗進行巡邏，以保障第十五屆全運會期間的安全。

生物科學領域則依舊是西方城市保持領先，紐約、波士頓居前兩位，北京排名第三。2022年新納入自然指數的健康科學領域中，美國城市也佔據了十強中的半數席位，北京位列第六。上海、廣州也進入了這兩個榜單，尤其廣州增長顯著。

據悉，自然指數由國際知名科技出版機構「施普林格-自然（Springer Nature）出版集團」下屬機構編製並定期發布，用於追蹤全球科研機構在145種高質量自然科學和醫學健康期刊上發表科研論文的貢獻情況。

自然指數主編西蒙·貝克在一份聲明中說：「中國城市繼續在自然指數所追蹤的大多數學科領域增強領先地位。今年的增刊也顯示，當科研人員開展跨越國界、學科，以及內陸與沿海之間的合作時，就有可能產生強大的現實影響力，帶來創新的解決方案。」