賴清德力挺高市早苗　在大是大非問題上大錯特錯

中日關係因日本首相高市早苗發表涉台海言論陡然緊張。11月17日台灣當局領導人賴清德就此事批評中國大陸，稱中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲北京方面克制。

針對台灣島內政客馬英九、洪秀柱等人質疑高市早苗發言躁進未獲美方同意，賴清德引述美國駐日本大使的聲明認為美國肯定高市早苗的發言有助於美日關係增進，並以此敦促在野黨尊重日本國內本身政治，不宜負面解讀日本的政治工作。

至此，賴清德在這一輪中日風波中的站位已經非常清楚，那就是力挺高市早苗，反對中國大陸。

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左）2023年7月赴台訪問，賴清德（右）稱，希望安倍昭惠夫人能常來台灣走走，「把台灣當作自己的另一個家」。（台灣總統府）

連日本內部都對高市早苗言論反對聲浪頻頻，賴清德卻站出來力挺高市早苗批評中國大陸。這是押錯了寶。現在的中國大陸GDP是日本的三倍，無論是經濟對抗還是軍事對抗，日本都已經不是中國大陸的對手。如果日本在同中國大陸的對陣中敗下陣來，在中國大陸的壓力之下收回相關言論，賴清德如何自處？如果下一步高市早苗不得不下台，賴清德情何以堪？

美國和日本有阻礙中國統一的意圖，這是和尚頭上的蝨子明擺着的事實。以往美國和日本使用模糊策略，一邊說着支持一個中國原則，一邊又對台灣各種支持不斷；一邊迴避談出兵，一邊拒不放棄干涉。正所謂兵者詭道，模糊是利益最大化的最好護身符。

高市早苗將一個暗箱操作的事態擺在明面上，本就是愚蠢的行為。美國總統特朗普很多次採訪時都回避是否出兵保護台灣，根本原因就是事態敏感複雜，模糊才能讓美國進退都有選擇空間。賴清德如此鮮明支持高市早苗，判定美國支持高市早苗，是不是為時過早？

2025年10月30日，中美元首在韓國釜山會晤，2025年11月2日，特朗普接受哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌專訪。當被問到中國對美國的威脅有多大時，特朗普表示，中美現時相處得很好，他認為透過與中國合作，而不僅僅是擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀、更優秀。（Reuters）

和日本一樣，賴清德當然也希望美國在力挺台灣上越清晰越好。但是太過於肯定的言論實則是將美國倒逼到不得不清晰化立場的地步，只會讓美國更加難堪。從這個視角看，賴清德才是火上澆油的麻煩製造者。

賴清德看不懂特朗普口口聲聲談中美G2是什麼意思嗎？看不到特朗普政府的對華關稅戰中已被中國大陸逼停了嗎？不知道台灣不過是特朗普放在中美談判桌上的一個籌碼隨時都可能被交易嗎？不明白不懼美國壓力的中國大陸必然會讓日本屈服嗎？選擇站隊必然失敗的一方，是賴清德的短視和無能。

最為重要的是，第二次世界大戰時，國共兩黨摒棄成見聯合抗日取得勝利，之後台灣的主權才回歸中國。抗日戰爭勝利是兩岸共同的政治遺產。不讓日本脱離戰後秩序應該是兩岸共同的政治目標。不讓日本再染指台灣應該是全體中華兒女共同的民族自覺。當日本展現介入台海的意圖時，賴清德站隊日本反而批評捍衛勝利果實的中國大陸，這是背棄歷史、背叛民族的行為。

2025年11月在日本，有民眾在位於東京的首相官邸前舉行集會，要求高市早苗下台（影片截圖）

日本被賴清德視為可以抗衡大陸的援助力量。但是賴清德沒有認清日本的豺狼面目。日本對台灣從來都是別有用心。日本對賴清德當局的幫助不過是為了干涉中國內政，阻礙中國統一，是為了日本的國傢俬利。美國對台灣或許沒有領土野心，只有戰略抗衡大陸的企圖，但是日本對台灣，野心早就昭然。

有日本曾經殖民統治台灣、中國曾經在軍事上擊敗日本的歷史在，賴清德認同日本涉入台海局勢、大力吹噓台日友誼，就是引狼入室的漢奸行為。這是在大是大非問題上的大錯特錯。

中國這次升級應對高市早苗的涉台海言論，並不是無緣無故的。無論是從中日交戰的歷史看，還是從戰後秩序看，日本都沒有資格成為台海局勢中的中國大陸對手。多舉措「吊打」高市早苗是對日本不斷侵犯中國核心利益、突破戰後秩序的一次清算。在這一局鬥爭中，中國佔據歷史道德法理的高地，而賴清德考量的只是對抗統一的小盤算，高下立現。