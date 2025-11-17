有片｜中日交惡　解放軍發片：槍已上膛劍已出鞘，時刻準備打勝仗

日本首相高市早苗日前在國會宣稱，中國大陸對台灣動武可能構成日本「存亡危機事態」，引起中日關係衝突升溫。解放軍中部空軍在17日（周一）晚上發布影片「來吧，槍已上膛劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗」。



中部空軍發布影片「來吧，槍已上膛劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗」。（影片截圖）

中部空軍發布的影片畫面除展示包括殲-20等大量軍備外，還配上歌曲《戰鬥就在下一秒》。歌詞包括：「戰爭就在下一秒，打贏才有資格聊，說得再多講得再好，衝上戰場見分曉。戰爭就在下一秒，必勝的決心時刻對表，說打就打說幹就幹，勝利是最終目標！」

據早前報道，中國海事局網站15日亦公布，鹽城海事局發布航行警告，11月17至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

海事局網站公布，鹽城海事局發布航行警告。（海事局網站／央視軍事）

是次黃海中部實彈演習的座標範圍並未公開具體數據，惟演習區域接近中韓專屬經濟區（EEZ）重疊海域，戰略敏感性高，或對日、韓及駐韓、駐日美軍構成潛在戰略壓力。

解放軍對上一次舉行黃海中部的實彈演習，是在今年1月4至6日，為年度聯合軍事訓練一部分，重點在於提升實戰化與體系化作戰能力。當時實彈演習區域主要在黃海北部部分海域進行，尤其是遼寧省大連海事局所公布的禁航區域。

此外，中國外交部、教育部、文旅部等接連發佈赴日預警，提醒民眾謹慎前往日本旅遊、留學。