日本歌手美依禮芽發文稱永遠支持一個中國：中國是我的第二個故鄉

11月18日，日本歌手美依禮芽在微博發文稱：「永遠支持一個中國」；「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人--我永遠支持一個中國」。

美依禮芽代表作《極樂淨土》在內地爆紅後，曾於2023年參與《乘風破浪的姐姐》綜藝錄製，多次表達對中國的喜愛。



美依禮芽在微博發文稱：「永遠支持一個中國」。（微博@MARiA_GARNiDELiA）

美依禮芽（MARiA），本名水橋舞，1992年1月31日出生於日本茨城縣土浦市，日本女歌手、作詞人，NICONICO動畫舞見，男女雙人音樂組合GARNiDELiA成員，是日本人氣女歌手、作詞人，她2003年出道，2016年創作的舞蹈作品《極樂淨土》被內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站）轉發後爆火，因此也受到中國粉絲關注。

2023年，美依禮芽參與《浪姐4》錄製，憑藉在二次元圈子的人氣殺出血路，在節目人氣排名穩居後座，超過2千9百萬的得票數輾壓眾人，與2022年王心淩掀起的回憶殺相較下幾乎平分秋色。