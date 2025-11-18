央視：業界確認《蠟筆小新》等進口日本電影暫緩上映

日本首相高市早苗日前發表的涉台言論，對中日關係造成衝擊。央視周一（17日）報道，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等進口日本電影將暫緩上映。央視記者已向影片引進方和發行方核實，此次調整是對日本進口片綜合市場表現，以及國內觀眾情緒評估所做的審慎決策。



央視報道，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等進口日本電影將暫緩上映。（網上圖片）

內地多家媒體於11月17日報道，原本計劃在近期登陸中國內地院線的兩部日本電影，《蠟筆小新：灼熱的春日部舞者們》及《工作細胞》，均已對外宣布暫緩上映。

其中，《蠟筆小新》的這部劇場版先前已經確定了12月6日的上映檔期，而《工作細胞》真人版電影原本是打算在11月22日上映。央視至晚上報道，相關影片進口商、發行商已確認相關消息，即日本進口片暫緩上映。

央視報道，此前動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》上映後，依托角色IP累積的粉絲基礎，取得初期票房佳績。但是，隨著日本首相高市早苗發表錯誤言論，立即引發廣大中國觀眾的強烈不滿。受高市早苗奇談怪論的拖累，此動畫電影上映3天後，票房已呈現顯著下滑態勢，市場熱度快速回落。目前，上映第五日的票房預測已經跌至2,000萬元左右。

在此背景下，對原擬於近期上映的日本影片，相關進口方和發行方均表示，日方的挑釁性言論，勢必會影響中國觀眾對日本影片的觀感。相關方面將遵循市場規律，尊重觀眾意願，決定暫緩上映。

報道指出，截至11月16日，今年中國內地票房已達455.43億元，穩居全球第二大電影市場。其中，國產影片402.98億元，佔比達88.48%。今年也成為中國影史上國產影片票房第三次破400億元大關的年份。