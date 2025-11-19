中日最新交鋒沒握手　外交部官員解釋插袋送客：天冷，也不便握手

中日關係緊張之際，中國外交部亞洲司司長劉勁松，周二（11月18日）在北京會見日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰。現場畫面顯示，劉勁松身着五四青年裝，胸前佩戴著國徽，為金井正彰送行時，雙手插在口袋，引發廣泛關注。官媒「牛彈琴」周三（11月19日）發布文章稱，至於雙手插在口袋，劉勁松解釋稱，「天冷，也不便握手！」



2025年11月18日，中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）在北京見面。（Kyodo/via REUTERS）

文章表示，有網民對於雙手插在口袋調侃稱，「我雙手插兜，不知道誰是對手。也有說，我雙手插兜，是在克制自己使用拳頭」，不過文章稱，「以我對劉司長的了解，五四青年裝他常穿，至於插兜，他對我的解釋：『天冷，也不便握手！』。」

文章稱，北京的天氣確實很冷，這幾天的中日關係，感覺更冷。外交場合的靜默，有時比言語更能訴說風暴的來臨，而凜冽的天氣，不過是現實寒意的一種映照。「我相信，來華的金井正彰肯定也很痛心，中日關係風風雨雨這麽多年，好不容易現在正處於改善向好中，但高市早苗一番挑釁言論，讓這種改善勢頭戛然而止，甚至有墜入深淵的可能。」

畫面左前方男子為金井正彰，右方為劉勁松。玉淵譚天發布照片及影片，形容為「日本官員低頭聽中方講話」。（玉淵譚天）

至於中日司長級磋商的內容，外交部發言人毛寧介紹，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

文章指，來到北京，離開北京，面對記者的一再詢問，金井正彰都一言不發。「作為技術官僚的他，應該也是很無奈很窩火，事情不是他惹起，惹事的是日本首相，他還不得不來收拾爛攤子，爛攤子還真不好收拾。」

文章表示，對於中方堅決的鬥爭，日本應該也很清楚兩點。第一，台灣問題是中國的核心利益，日本必須謹言慎行。有些話美國都不敢明確說，高市卻衝在前面大放厥詞，觸發中國雷霆之怒，日本不好好解釋，真過不了關。第二，國際社會冷眼旁觀，都在看日本笑話。即便是七國集團，哪怕與日本同氣連枝，但在這個問題上，也沒法共情日本，因為日本在破壞戰後秩序。

高市早苗。（Getty）

那麼，接下來事態會怎麽演變？文章認為，第一種，高市深刻反省，收回相關挑釁言論，日本在吸取教訓後，中日爭端逐漸平息，也算是解鈴還須繫鈴人。第二種，高市裝聾作啞，暗示不再發表類似言論，但就是不願收回挑釁，中日僵持繼續，不排除風吹草動又開始新的危機。第三種，高市破罐破摔，甚至為了向極右翼獻媚，發表更強硬言論，甚至「閃電」參拜靖國神社，那真就一條道走到黑了。

文章最後指，高市打破外交慣例發表挑釁謬論，事實上已對中日關係造成了無法彌補的巨大傷害，也讓世界更看清日本軍國主義抬頭的不爭事實。但今天的中國，不可能允許日本再度侵犯中國。「歷史的回響，從不在過去沉寂，而總在未來鳴響警鐘；今日種下的每一粒挑釁的種子，都將在明日收獲相應的風暴。何去何從，日本需要三思，高市更需要深刻反省！」