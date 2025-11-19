國安部：破獲一批日本間諜案　堅決粉碎妄圖分裂國家的陰險圖謀

11月19日，國家安全部消息，近年來，國家安全機關破獲一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件；廣大國安幹警將在隱蔽戰線上堅決粉碎任何妄圖分裂國家的陰險圖謀，堅決反對任何域外國家插手攪局破壞地區和平穩定的卑劣行徑。任何企圖利用台灣問題干涉中國內政、撈取政治資本的「跳樑小丑」，必將被全體中華兒女唾棄。



國家安全部指出，近日，日本首相高市早苗在國會答辯時，公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海局勢。尤為惡劣的是，在中方多次嚴正交涉後，其仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論，種種錯誤舉動用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。中國政府和中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

高市早苗剛剛成為日本首相，就口無遮攔、妄言挑釁，成為1945年日本戰敗以來，首個在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅的日本領導人。過去一段時間，從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染「中國威脅論」，她無視毋庸置疑的歷史與現實，每一步都踩在歷史罪惡的舊腳印中，試圖將中國台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，暴露了其對歷史和現實缺乏最基本的認知，背後潛藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭和妄圖武力介入中國統一進程的野心，值得高度警惕。

一段時間以來，日本國內右翼政客與「台獨」勢力暗通款曲，頻繁炒作「台灣有事即日本有事」、渲染「中國威脅論」，圖謀利用台灣作為地緣博弈「戰略支點」，改變日本戰後的和平發展走向，顛覆日本作為戰敗國的戰後國際秩序。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。當年兩岸同胞同仇敵愾，浴血奮戰擊敗入侵者，今日更不會容忍歷史沉渣泛起。高市早苗妄圖介入台海事務，完全是誤判形勢、不自量力，若仍不思悔改，便是主動綁上分裂中國的戰車，必將遭到包括中日友好人民在內的全世界愛好和平人們的共同聲討。

中華人民共和國反間諜法。（微信公眾號＠國家安全部）

世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。今日之中國，早已不是當年的「東亞病夫」，早就告別了積貧積弱、任人宰割的過去。中國從來不主動惹事，但決不會怕事。祖國必須統一，也必然統一。這是兩岸關係發展歷程的歷史定論，是新時代中華民族偉大復興的必然要求，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。任何幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞「以台制華」越線挑釁的卑鄙伎倆，完全是螳臂當車、自不量力；任何企圖利用台灣問題干涉中國內政、撈取政治資本的「跳樑小丑」，必將被全體中華兒女唾棄。

近年來，國家安全機關在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，敢鬥善鬥、積極作為，破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件，有力維護了國家核心秘密安全，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益。新征程上，廣大國安幹警將深入貫徹落實總體國家安全觀，在隱蔽戰線上堅決粉碎任何妄圖分裂國家的陰險圖謀，堅決反對任何域外國家插手攪局破壞地區和平穩定的卑劣行徑，為強國建設、民族覆興偉業貢獻國安力量。