開國大將羅瑞卿女兒羅點點去世　著《紅色家族檔案》晚年倡尊嚴死

11月18日中國首任公安部部長、開國大將羅瑞卿女兒羅點點病逝，終年74歲。她著有《羅點點回憶錄：紅色家族檔案》、《我的死亡誰做主》等書，近年倡導「尊嚴死」。



據內媒整理，羅瑞卿1928年加入共產黨，曾參加南昌起義和井岡山鬥爭，歷任紅軍團長、師長等職。抗日戰爭時期，任八路軍115師344旅旅長，參與平型關戰役。國共內戰期間，他曾擔任東北野戰軍參謀長，參與遼瀋、平津等戰役。

新中國成立後，歷任公安部長、總參謀長等職。1965年因「羅瑞卿事件」被免職，文革期間遭受迫害。1977年平反，恢復名譽。1978年逝世，享年72歲。

1955年國慶節，羅瑞卿大將在天安門城樓上。(共產黨新聞網)

彭真、羅瑞卿、陸定一、楊尚昆被誣陷為「彭羅陸楊陰謀反黨集團」，受群眾批鬥。（網絡圖片）

羅點點則於1951年生於北京，1969年到陝北農村插隊落戶，後就讀於上海第二軍醫大學。畢業後，在總參管理局衛生處門診部工作，曾在投資管理公司和媒體公司工作。羅點點曾出版過小說、傳記、隨筆，著有《我的死亡誰做主》、《羅點點回憶錄：紅色家族檔案》等書。

2006年，羅點點創辦了選擇與尊嚴網站，2013年與人合作創辦了北京生前預囑推廣協會，推廣生前預囑和安寧療護、緩和醫療，希望有尊嚴的死亡早日成為中國人生命全過程。

開國大將羅瑞卿女兒羅點點病逝。

她曾強調「尊嚴死」不是「安樂死」，主要的區別在於，是否涉及主動的致死行為，是否允許提前結束生命。

羅點點受訪曾稱，安樂死涉及主動的致死行為，不管這種致死行為是由誰來提供的，而且安樂死是提前結束生命的。而尊嚴死（或自然死）不涉及積極的致死行為，死亡時間既不提前也不拖後，遵循一個自然的死亡時間，這是二者最本質的區別。

全國政協原副主席馬文瑞女兒馬曉力是羅點點生前好友，曾一起推動「生前遺囑」公益項目。

馬曉力撰文寫道：「你率先以犀利的筆觸鞭笞那個沒有任何進步意義的特殊年代，你最早冷靜自省，反思那個時代和我們自己的過往。你雖然不喜歡紅二代這個稱謂，但你身爲紅二代，能自覺客觀深刻剖析紅二代中的是與非。」