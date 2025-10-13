金馬影帝驚傳病逝享年68歲　由農奴之子一步步成為藏族知名演員

來自西藏的男演員洛桑群培，曾以陳沖執導的《天浴》，獲得第35屆金馬獎最佳男主角，今傳出他因病離世，享年68歲；據他的經紀公司今日發出的訃告表示，洛桑群培於10月10日晚間6點35分於拉薩離世，將會依家屬意願及藏區習俗，不對外舉辦告別式。



洛桑群培出生於西藏自治區桑日縣一個農民家庭，父母在國共內戰前曾是農奴，因家境貧寒，小學沒有讀完，後來他14歲在中學裡學會計，靠自己的努力後來考上中央民族學院（今中央民族大學），但被人走後門搶了錄取名額，他被分配到西藏自治區話劇團學習表演。

1977年他被學校保送進上海戲劇學院學習，之後更成為大陸影壇極具代表性的藏族演員，也演過不少電視劇。

除了靠《天浴》奪下金馬影帝，亦曾在已故藏族名導萬瑪才旦2023年的作品《雪豹》中演出，當年以精湛演技獲得第37屆金雞獎最佳男配角提名。

而洛桑群培主演的《天浴》，當年曾創下金馬獎史上唯一大滿貫紀錄，一舉榮獲最佳劇情片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳男、女主角等7項大獎。

但因政治因素和情色畫面，至今在中國仍是禁片之一，無法上映。

