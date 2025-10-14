六四後流亡海外　四通公司創辦人萬潤南法國巴黎病逝

知名民營科企四通公司創辦人萬潤南周一（13日）在法國巴黎病逝，終年79歲。



外媒引述萬潤南家屬消息，確認其在醫院去世。據報萬潤南有心臟病，早在十年前從美國重返巴黎前，醫生已告知他「時日無多」，不過其堅持寫作、接待來賓，與病魔鬥爭，還曾對友人稱「哪一天我不發東西了，哪一天我就出問題了」。而自今年9月18日，萬潤南的朋友圈停止更新。

萬潤南早年照。（網上圖片）

公開資料顯示，萬潤南1946年10月29日生，江蘇宜興人，為軟件工程師、企業家、異議人士。其於1984年創辦的四通公司是中國改革開放初期知名民營科企，當時萬潤南等七人只用2萬元人民幣借款起家，1987年營業額竟達5個億，其標誌性產品「四通打字機」是80年代中後期至90年代中國最流行的中文打字機。公司主營IT電子開發和網絡服務、GPS、新浪網，其它還有健康保健產品和投資，並曾在1993年8月於香港聯合交易所上市。

四通打字機 MS-2403。（Wikimedia Commons）

1989年六四事件，萬潤南因支持學生運動被政府通緝，後流亡海外。1989年9月，流亡海外的異議人士在法國巴黎成立民主中國陣線組織，萬潤南任命為秘書長。隨後，萬潤南當選「民陣」第二、第三任主席。