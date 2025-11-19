中日外交官員磋商　專家：日方僅派「廳局級官員」，誠意不足

中國外交部亞洲司司長劉勁松18日在北京同日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰舉行磋商。據報道，當天14時左右，金井正彰一行離開中國外交部。面對媒體提問，他一言不發，未給出任何表態。



2025年11月18日，中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）在北京見面（Kyodo/via REUTERS）

在當天的例行記者會上，中國外交部發言人毛寧表示，在磋商中，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。

毛寧說，中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

11月7日，高市早苗在國會公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。這種粗暴干涉中國內政、公然挑戰二戰後國際秩序的錯誤言論，引發中方強烈反應。

在此背景下，日方派出官員來華磋商，被視為日方試圖緩和當前中日關係態勢。

「金井正彰此次來華，日方意圖非常明顯，就是要代替高市早苗進行一個所謂的『說明』。」中國社會科學院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊說。

高市早苗。（Getty）

復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤直言，日方僅派「廳局級官員」來磋商，誠意明顯不足，也解決不了問題。

在上海國際問題研究院東北亞研究中心主任蔡亮看來，要來中國「滅火」，至少需要重量級並且是受到中方信任的官員。

連日來，中方密集批駁高市早苗的涉台謬論，闡明嚴正立場。

在17日的例行記者會上，毛寧詳細介紹了中日四個政治文件對台灣問題作出的明確規定，並敦促日方「本着對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行」。

外交部發言人毛寧。（外交部網站）

18日，毛寧在記者會上應詢時再次強調，中日關係出現目前局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎。

「中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。」毛寧說。

「中方的訴求非常明確、清楚，要高市早苗收回錯誤言論。」在蔡亮看來，日方不能再有「小動作」，要對首相性質極其惡劣的言論進行反省，要有明確的政治承諾，要以實際舉措取得中國的政治信任，要給中國人民一個明明白白的交代。

盧昊也認為，日方需要從政府領導人層面澄清言論，明確表示堅持一個中國原則。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

