新華時評：賴清德附和高市早苗言論　「倚外謀獨」無底線

新華社周二（18日）再發時評文章，批評日本首相高市早苗發表涉台嚴重錯誤言論，並批評台灣領導人賴清德和民進黨當局恬不知恥附和高市早苗言論，甘當日本反華勢力的「應聲蟲」，藉機污衊攻擊大陸，為了「倚外謀獨」已經失心瘋。文章批評，他們完全喪失民族立場，是非不分，與虎謀皮，不惜把台灣民眾綁上「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力拼裝的「雙驅戰車」，把台灣推向更危險境地，再次印證「台獨」反人類、反正義、無良知、無底線。



賴清德。（台灣總統府）

題為〈附和高市早苗賴清德「倚外謀獨」無底線〉的文章指出，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，高市早苗身為日本首相，不僅對歷史罪責毫無反思歉內疚，還發表極其錯誤、極為危險、極具挑釁的涉台言論。對此，賴清德作為台灣地區領導人，不僅未予譴責，竟然為高市幫腔，完全站到廣大台灣同胞的對立面。文章批評，「台獨」政客與日本右翼政客狼狽為姦、沆瀣一氣，一個鼻孔出氣，真是民族敗類、「台灣之恥」。

文章批評，賴清德為達分裂國家民族、謀取一己之私的目的，奴顏婢膝勾連日本右翼，將台灣民眾福祉與台海和平穩定棄若敝屣，出賣中華民族根本利益，兩岸同胞必須堅決反對、予以鬥爭堅決。

文中強調，誰膽敢再挑戰中國核心利益、阻撓中國統一大業，誰膽敢背叛民族、分裂國家，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍、決不姑息。大義所在、大勢所趨，兩岸同胞將更緊密團結起來，攜手捍衛國家尊嚴，維護祖國統一。

文章正告賴清德當局和「台獨」分裂勢力，如在分裂絕路上死不悔改、持續冒進，自取滅亡的速度只會更快，遺臭萬年的下場早已註定。