杭州西湖靈隱寺12月起免票開放　明年將迎建寺1700周年

今天（11月19日）上午，杭州西湖風景名勝區發佈通告，宣布自2025年12月1日起，靈隱飛來峰景區（含靈隱寺、永福寺、韜光寺）將免票開放，遊客可通過線上預約方式進入景區。



2025年4月17日，浙江省杭州市，靈隱寺綠樹成蔭，遊人如織。（CFP）

此次免票範圍涵蓋整個靈隱飛來峰景區，包括其內的靈隱寺、永福寺、韜光寺等著名文化景點。實行免票政策後，靈隱飛來峰景區45元（人民幣，下同）門票和靈隱寺30元香花券合計75元費用將全部取消。

據介紹，遊客可以通過支付寶或微信平台搜索「杭州靈隱飛來峰」小程序實名預約，非中國內地遊客使用港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、港澳台居民居住證、外國人永久居留身份證或護照預約。名額僅限綁定有效證件號碼所屬本人使用。

2025年11月13日，杭州，靈隱寺。（CFP）

預約至少提前1天，可預約未來7日入園名額，不接受當日預約。參觀前7日上午8:00開始預約，約完即止。景區設定每日預約上限，工作日3.5萬人次、雙休日5萬人次、節假日6.5萬人次。預約系統將按上、下午兩個時段進行分段預約。

2023年12月3日，杭州，深秋晨曦中的靈隱寺。

2022年4月19日，杭州，靈隱寺。（CFP）

資料顯示，靈隱飛來峰景區位於杭州西湖風景名勝區西部的山峰之間，靈隱寺是著名的佛教聖地。2011年，「杭州西湖文化景觀」被聯合國教科文組織正式列入《世界遺產名錄》，靈隱飛來峰作為西湖的重要構成，成為世界遺產的一部分。

靈隱寺官網資料介紹稱，靈隱寺始建於東晉咸和元年（公元326年），為杭州最早的名剎。2026年靈隱寺將迎來建寺1700周年。