深中通道西人工島12月開放參觀　港人高鐵北上享多倍積分可換車票

深中通道西人工島試營運 12月正式對外開放

深中通道西人工島於25日起啟動為期一個月的文旅試營運，預計12月正式對外開放。

試營運期間，周一至周五接受企業及研學團體預約，周六、日則開放給社會公眾個人預約。票價方面，設有「早鳥優惠」，試營運期間為每人128元人民幣，正式開放後，成人票為188元，學生票為158元，費用已包含往返車資及約2至2.5小時的遊覽服務。

面積約13.7萬平方米、相當於19個足球場的西人工島，從空中俯瞰形如展翅鯤鵬，矗立在伶仃洋海面。（微信公眾號@中交一航/當代中國授權）

作為全球建設難度最高的跨海集群工程之一，深中通道全長約24公里，擁有十項世界之最，歷經14年籌建，於2024年6月通車，成為粵港澳大灣區的重要交通動脈。

深中通道西人工島試營運期間，設有兩條跨市專線，一是從深圳前海灣站出發，約20分鐘可達，另一條則是由中山博覽中心站前往，車程約40分鐘，為遊客提供便捷的觀光體驗。

港人北上坐火車享多倍積分 可兌換座位及「升席」

由即日起，經常乘搭火車或高鐵北上的港人將享有更多優惠！

中國國家鐵路集團宣布，升級「鐵路暢行」常旅客會員服務，為14至28周歲持居民身份證、港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、台灣居民來往大陸通行證、外國人永久居留身份證的會員，提供更大幅度乘車積分優惠。

登入中國鐵路12306網站或APP，點擊右下角的「鐵路會員」，即可激活成為「鐵路暢行」會員。（12306 APP截圖/當代中國授權）

「鐵路暢行」會員服務升級後，港人搭高鐵出行可獲更多積分，用以兌換車票或座位升席。圖為西九龍高鐵站。（Shutterstock/當代中國授權）

該年齡段會員購票乘車後，可獲贈票面價格10倍的積分，為普通會員（5倍積分）的兩倍。

例如，購買1,000元車票，年輕會員可獲10,000積分（相當於100元），普通會員則獲5,000積分（相當於50元）。

此外，年滿60周歲的老年會員繼續享有15倍積分。

除了兌換車票外，積分應用場景新增「座位升席」功能，會員本人可在乘車途中，使用積分升席原車票未乘區間的座位，具體操作可透過掃描座椅扶手上的「鐵路暢行」二維碼登記需求，或直接聯繫列車工作人員辦理。需注意，購買學生優惠票的會員不疊加此雙倍積分優惠。

港澳居民可持VISA、萬事達卡、JCB、AE直接搭乘廣州地鐵

港澳居民、外籍旅客，即日起搭乘廣州地鐵更加便捷！

廣州地鐵宣布，自12日起，包括港澳居民等境外旅客持境外發行、具備非接觸支付功能的萬事達卡（Mastercard）、美國運通卡（American Express）、維薩卡（Visa）、JCB卡，以及境內發行、具備非接觸支付功能且支持人民幣交易的萬事達卡、美國運通卡，均可在廣州地鐵所有車站直接「拍卡過閘」。

四大國際卡包括VISA、萬事達卡、JCB，以及美國運通卡，境外旅客無需提前購票或下載應用程序，持卡貼近帶有卡組織標識的閘機感應區域，即可快速過閘通行。（廣州地鐵/當代中國授權）

境外旅客持電子銀行卡，也能快速過閘通行。（視覺中國/當代中國授權）

乘客無需提前購票或下載應用程序，只需要把國際卡貼近帶有卡組織標識的閘機感應區，即可快速入閘。

廣州地鐵通過對線網相關閘機設備、系統進行升級，在現有支持中國銀聯卡過閘的基礎上，成功新增支持四大國際卡組織銀行卡過閘功能。至此，廣州地鐵實現所有車站覆蓋中國銀聯、萬事達卡、維薩、JCB，以及美國運通五大卡組織支付服務，是繼北京、上海、成都後，又一大城市地鐵系統全面通用境外銀行卡直接過閘出行。

此外，廣州地鐵「地鐵悠選」超市亦正在進行支付系統升級，預計將於今年10月底前全面實現上述五大卡組織的支付服務。

