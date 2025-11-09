百米懸崖邊喝咖啡是怎樣體驗？探訪全國3處「奇觀中的憩境」

你能想像嗎？在百米懸崖邊品咖啡，是種怎樣的體驗？近年，中國各地湧現出許多與自然奇觀融為一體的獨特空間。它們不止是咖啡館或書店，更是讓人們在絕美風景中徹底放鬆身心的休閒空間。

現在，就讓我們一起出發，探訪這些藏在山水之間的驚喜！



廣西河池懸崖書店 現實版「懸崖藏經閣」

在廣西河池羅城縣的棉花天坑景區，藏着一家神奇的懸崖書店。這家書店建在326米深的天坑邊緣，於2025年5月開業，很快就成了網紅打卡地。

懸崖書店的設計極具特色，採用大量玻璃和木質材料，既現代又自然，最特別的是站在書店裏，透過玻璃地面就能看到腳下的天坑，很是刺激。

懸空書店，坐落於廣西河池羅城仫佬族自治縣棉花天坑景區內。（視覺中國/當代中國授權）

懸崖書店採用大量玻璃和木質材料，既保留了自然的韻味，又增添了幾分現代的時尚感。（小紅書/當代中國授權）

傍晚時分，懸崖書店的暖黃色燈光亮起，映照着天坑和星空，更顯迷人。（小紅書/當代中國授權）

從書店眺望出去，能飽覽廣西典型的喀斯特地形，山脈連綿，經常有雲霧繚繞，仿佛置身於仙境之中，難怪許多親臨的遊客都說，這裏就像是武俠小説裏的藏經閣。

傍晚時分開始，懸崖書店的暖黃色燈光亮起，映照着天坑和星空，這時坐在窗邊，一邊閲讀書籍一邊仰望星空，享受靜謐時光，相信倍感寫意。

溫州雁蕩山懸崖咖啡館 峭壁上的咖啡時光

在百米高空喝咖啡是什麼感覺？來溫州雁蕩山，你就能找到答案。

在溫州雁蕩山方洞景區的懸崖壁上，有一座與山岩融為一體的咖啡館，名叫「雲端拾光」。

溫州雁蕩山懸崖咖啡館「雲端拾光」，近日曾亮相韓國知名權威設計媒體雜誌，設計備受矚目。（小紅書/當代中國授權）

在「雲端拾光」中，大家可以坐在峭壁上的空間內，邊品嚐現磨咖啡，邊眺望一望無際的美麗山色。（視覺中國/當代中國授權）

雁蕩山方洞景區的「雲端拾光」咖啡館，懸踞於峭壁之上。（小紅書/當代中國授權）

這裏不僅是品咖啡的地方，更是懸浮於空中的觀景平台，大家可以沿着懸空棧道前行，穿過銀崖天廊，便能抵達這個懸崖上的休閒空間。

在「雲端拾光」中，大家可以坐在方洞峭壁上的空間內，一邊品嚐現磨咖啡，一邊俯瞰腳下連綿的山脈和遠處散落的村落。

若是帶上航拍相機，還能從遠處拍下立於峭壁上的咖啡館，帶來震撼的視覺衝擊，這種在百米山壁中享受咖啡的體驗，相信既刺激又浪漫。

湖州安吉瀑布咖啡 廢棄礦場變身創意空間

最後一站，我們來到了同樣位於浙江的湖州安吉縣，在一處峽谷中，「鑲嵌」了一座獨特空間，內裏有瀑布流水、更有咖啡館和音樂廳，盡顯東南亞風情。

1970年代，這裏原來是石灰石礦區，山體破壞、河水污染、粉塵漫天等問題嚴重。 2003年，余村決定全面關閉礦場，開始了漫長的生態修復工程。

浙江安吉瀑布咖啡，由余村冷水洞礦坑遺址改造而成，於2025年8月正式運營。（視覺中國/當代中國授權）

瀑布咖啡利用礦坑中原有的山溝、河道和瀑布，修建成幾咖啡館、音樂廳於一體的綜合創意空間，極具東南亞風情。（視覺中國/當代中國授權）

瀑布咖啡的座位散落在水邊、岩下，與周邊的自然景色完美相融。（視覺中國/當代中國授權）

如今，礦場已經搖身一變成為了一個充滿巧思的休閒空間，這裏的座位散落在水邊、岩下，與周邊的自然景色完美相融。

沿着修復一新的山道漫步，耳邊是瀑布的轟鳴，鼻尖是咖啡的醇香，眼前是豁然開朗的壯麗山景，頓時便能將所有煩惱都抛諸腦後。

看遍了這些藏在山水奇觀間的「憩境」，是不是該計劃下一次出行了？趕緊收拾行李，去實地感受一番吧！

旅遊小資訊

廣西河池懸崖書店

地址：廣西河池市羅城仫佬族自治縣棉花天坑景區內

營業時間：8:00-18:00（景區開放時間）

溫州雁蕩山懸崖咖啡「雲端拾光」

地址：浙江溫州市雁蕩山方洞景區內（導航至雁蕩山遊客服務中心）

營業時間：9:00-16:30（16:00止入內）

湖州安吉瀑布咖啡旗艦店

地址：湖州市安吉縣餘村礦坑遺址內

營業時間：8:30-21:00

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

