新華人壽保險原董事長李全被判死緩　非法收逾億元財物

據央視報道，周三（19日），山東省濟南市中級人民法院一審公開宣判新華人壽保險股份有限公司原黨委書記、董事長李全貪污、受賄案，對被告人李全以貪污罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。對追繳在案的李全貪污所得財物返還被害單位，不足部分繼續追繳，對追繳在案的李全受賄所得財物及孳息依法上繳國庫。



經審理查明，2015年6月至2024年3月，被告李全利用擔任新華資產管理股份有限公司總裁、董事長，新華資產管理（香港）有限公司董事長職務上的便利，夥同他人以非法占有為目的，採用欺騙、隱瞞等手段，非法佔有相關業務收益，共計折合人民幣1.08億餘元。2010年至2023年，李全利用職務上的便利，為有關單位和個人在業務合作、基金認購等方面提供幫助，單獨或夥同他人非法收受財物共計折合人民幣1.05億餘元。

濟南市中級人民法院認為，被告李全的行為構成貪污罪、受賄罪，且數額均特別巨大，使國家和人民利益遭受特別重大損失，均應依法懲處，並予數罪並罰。鑒於其貪污、受賄犯罪中均有未遂情節；到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，其貪污、受賄實際所得財物及孳息已追繳，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據悉，濟南市中級人民法院於2025年5月14日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人李全及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，李全進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員、被告人親屬和各界群眾30餘人旁聽了庭審。