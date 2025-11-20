被指妄議黨中央大政方針　廣西桂林市委原書記周家斌涉受賄被公訴

據最高人民檢察院周四（20日）消息，廣西壯族自治區人大常委會原黨組成員、副主任，桂林市委原書記周家斌涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對周家斌作出逮捕決定，並指定由湖南省常德市人民檢察院審查起訴。近日，湖南省常德市人民檢察院已向湖南省常德市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告周家斌利用擔任廣西壯族自治區南寧市委常委、副市長，北海市委副書記、市長，桂林市委副書記、市長，廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳黨組書記、廳長，桂林市委書記，廣西壯族自治區人大常委會黨組成員、副主任等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，周家斌出生於1964年9月，山東鄄城人，曾任廣西壯族自治區建設廳副廳長，南寧市副市長，南寧市委常委、副市長等職。2011年，任北海市委副書記、市長，2015年轉任桂林市委副書記、市長，2017年任廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳黨組書記、廳長。2021年2月，任桂林市委書記。2023年1月，他任廣西壯族自治區人大常委會副主任，繼續兼任桂林市委書記。

2024年12月28日，中央紀委國家監委網站發布消息，周家斌涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2025年6月20日，中央紀委國家監委網站發布消息，周家斌嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

通報稱，周家斌喪失理想信念，背棄初心使命，妄議黨中央大政方針，搞投機鑽營，結交政治騙子；違反中央八項規定精神，公款旅遊，接受可能影響公正執行公務的宴請；在幹部選拔任用工作中任人唯親，利用職權為他人謀取利益，不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題；違規收受禮品、禮金，搞權色交易；貪欲膨脹，將公權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工程承攬、職務提拔等方面謀利，並非法收受巨額財物。

周家斌嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予周家斌開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、廣西壯族自治區第十二次黨代會代表、桂林市第六次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。