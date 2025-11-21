中國禁日本水產印度水產有望替補？網民憂：擔心我的胃頂不住

11月19日，印度水產品出口商股價飆升高達11%。報道認為，中方暫停進口日本水產品，可能對希望重獲中國市場的日本公司造成重創，印度將此視作利好消息，認為中方或將需求轉向印度等替代供應商。路透社報道指，印度水產品出口商股價飆升高達11%。



南美白蝦是印度最大的養殖品種，是美國和日本市場進口白蝦的最大出口國。2023年，中國自印度進口前十大產品中，甲殼動物排第三，主要也是進口印度養殖的南美白蝦。

11月19日，印度水產品出口商Avanti Feeds股價收盤上漲約10%，創兩個多月來最大單日漲幅。Coastal Corporation上漲5%，該公司今年4月曾宣布計畫增加對中國等市場的出口，以減少對美國市場的依賴。

南美白蝦是印度最大的養殖品種，是美國和日本市場進口白蝦的最大出口國。（網絡圖片）

據了解，中國曾是日本水產品的重要出口目的地。數據顯示，2022年日本對中國的漁業出口額約達871億日圓，佔總額約22.5%。

印度將此次中國對日本的水產品禁運視為絕佳的機會。印度的水產品中，蝦類是主要利潤來源。據介紹，2024年印度水產品出口總額達到74億美元，其中蝦類貢獻了40%的價值。

美國如今仍是印度最大的水產品市場，佔比高達約三分之一，印度出口商為包括沃爾瑪和克羅格在內的美國主要零售連鎖店供貨。但自今年8月起，特朗普政府對印度海鮮實施高達50%的關稅，出口商一直承受著巨大的關稅壓力。

南美白蝦是印度最大的養殖品種，是美國和日本市場進口白蝦的最大出口國。（網絡圖片）

印度將此次中國對日本的水產品禁運視為絕佳的機會。（網絡圖片）

印度的水產品中，蝦類是主要利潤來源。據介紹，2024年印度水產品出口總額達到74億美元，其中蝦類貢獻了40%的價值。（網絡圖片）

印度水產品躍躍欲試取代日本水產品市場。（網絡圖片）

印度《經濟時報》指出，近來，印度水產品行業一直敦促印度政府提供幫助，促進出口市場多元化。11月初，印度海洋產品出口發展局（MPEDA）局長拉姆·莫漢表示，儘管今年4月至9月期間，受高額關稅影響，印度對美水產品出口下降了近6%，但對中國、越南和泰國的出口卻實現了顯著增長。他說，這表明印度的貿易重心正轉向亞洲市場。

不過，對於增加進口印度水產品一事，內地網民顯示不太放心印度的食品安全。許多網民表示，比起日本和印度的水產品，更願購買國內的水產。

網民點睇：

怕印度的產品太正宗，家鄉味太濃，我這胃頂不住。

不要日本的水產品，印度的水更不行吧

怕拉肚子。

不好意思，聽到印度的食物就驚恐失色。

吃國內的海鮮就好。

想吃新疆的海鮮。

