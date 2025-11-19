中國暫停進口日本水產　港府暫未有相關公布　業界樂觀：早已適應

中國政府已向日方通報暫停進口日本水產品，會否影響香港？香港餐飲聯業協會會董陳強指，業界暫時亦未有相關消息，但指自2023年港府因日本東京電力公司啟動首輪核污水排放工作而禁止日本共10個都縣的水產品進口，至今已超過兩年，不論是食客、餐廳還是供應商均已適應。



環境及生態局回應時，只重申因應日本福島核污水排海，由2023年8月24日起，源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10（都）縣的水產、海鹽和海藻食品禁止進口本港，相關禁令仍然維持。



中國大陸通知日本方面，停止水產食物進口。（Reuters）

日本經濟：圖為2024年2月15日，日本東京築地場外市場，一間海鮮餐廳的員工在廚房工作。（Reuters）

日本水產品：圖為2023年10月20日，日本海洋生物環境研究所職員在千葉縣御宿町處理福島海鮮的樣本，準備將樣本運往中國、韓國和加拿大多個實驗室進行放射物質分析。（Reuters）

中方：日方未能提供承諾監管技術 日本水產因民眾公憤不會有市場

中國外交部發言人毛寧解釋，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。

毛寧強調，近期由於日本首相高市早苗在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤，即使日本水產向中國出口，也不會有市場。本港則暫時未有相關公布。

2025年11月17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

餐飲聯業協會會董陳強：日本水產來貨價始終較其他地方便宜

香港餐飲聯業協會會董陳強指，業界暫時亦未有相關消息，但表示自2023年港府因日本東京電力公司啟動首輪核污水排放工作而禁止日本共10個都縣的水產品進口，至今已超過兩年，不論是食客、餐廳還是供應商均已適應。食客不會再擔心食安問題，餐廳和供應商則會從日本其他沒有被禁制的地區進口水產。他表示，日本水產的來貨價始終較其他地方便宜。

香港餐飲聯業協會會董陳強。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳強表示，今次港府反應屬未知之數，但最主要也是觀望會否下更嚴謹禁令，令日本水產來貨價變貴。由於他相信措施是因應近期中日關係緊張而作，非長期性，所以也感到樂觀。