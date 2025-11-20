日本官房長官：未收到中國暫停水產品進口通知　將續與華溝通協調

日本官房長官木原稔11月19日在記者會上表示，未收到中方有關停止進口日本水產品的通知，將加強與中國溝通協調以推動產品順利出口。



日本共同網報道，木原稔除了指出日本未收到中方的通知外，同時也提到雙方去年9月同意重啟進口，強調徹底落實兩國之間已達成的共識比甚麼都重要。

日本外務省人員透露，他們正就已抵達中國的鹽漬海參通關事宜，與中方進行技術性磋商，但後者態度消極，不排除事態可能發展成事實上的暫停進口。

圖為2018年1月4日，鏡頭下東京阿美橫町市場的海鮮攤位。（Getty）

立憲民主黨政調會長本莊知史在記者會上對事件表示擔憂，認為日本水產商可能會受到巨大打擊。社民黨黨魁福島瑞穗則批評，首相高市早苗的涉台言論令中日雙邊緊張關係加劇，應面臨政治責任。

共同網早前報道，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品；中國外交部發言人毛寧同日在例行記者會上表示，日方並未提供其承諾恢復進口條件所需的技術文件。

2025年10月21日，日本官房長官木原稔抵達位於東京的首相官邸。（Reuters）

報道稱，外務省內部對於中國或持續進行反制措施的預期正在擴大，對於事態升級為稀土出口管制的擔憂也正在加劇。