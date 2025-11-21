美媒：北京正系統性地強化對台「筆杆子」與「槍杆子」並用策略

美國《華爾街日報》中文網周四（20日）報道指，北京正系統性地強化對台灣的「筆杆子」與「槍杆子」並用策略，一手透過宣傳與文化控制塑造國內「統一不可避免」的輿論氛圍，一手對台灣的國際支持者（尤其是日本）施加高強度軍事與外交威懾，試圖在不發動全面戰爭的情況下，迫使台灣屈服。



報道指出，央視近期在黃金時段強勢播出諜戰劇《沉默的榮耀》，該劇以「中共特工在台潛伏與犧牲」為主線，加劇兩岸統一的輿論氛圍。據知情人士透露，目前國營劇團僅獲准上演戰爭與民族鬥爭題材戲劇，其他類型劇本幾乎全數被否決，顯示北京高層已明確要求文化領域全面服務於當前政治目標。

報道回顧，習近平2018年修憲廢除國家主席任期限制前，也曾密集播出歌頌秦始皇統一六國的歷史劇《大秦帝國之崛起》造勢。如今對《沉默的榮耀》等作品的重推，被視為同樣手法在兩岸議題上的再現。

《沉默的榮耀》海報。

與國內宣傳相呼應，中國對外則亮出「槍杆子」。針對日本首相高市早苗多次提及「台灣有事論」，中國駐大阪總領事薛劍近日在X平台發文，使用「斬首」等極端措詞進行威脅，雖事後刪文，但接近北京決策層的消息人士向《華爾街日報》證實，此舉「經高層批准」，旨在試探日本底線。

中國駐日本大阪總領事薛劍。（網絡圖片）

隨後，中國軍事行動迅速跟進，包括4艘海警船駛入釣魚台（日本稱尖閣諸島）周邊海域；一架疑似中國軍用無人機在日本與那國島與台灣之間飛行。

報道引述接近北京高層人士稱，這些看似零散的事件，實為「筆杆子加槍杆子」整體策略的環環相扣：對內動員民族主義，對外孤立台灣。

消息人士向《華爾街日報》透露，中國對台當前核心仍是「A計劃」：透過經濟脅迫、外交孤立與心理戰，在不發一槍一彈的情況下，讓台灣在各層面壓力難以承受，最終被迫回到談判桌、接受北京設定的政治框架。

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。 （新華社）

但「B計劃」（軍事佔領）始終作為後備選項存在。前國民黨立委、現任美國哈德遜研究所資深研究員許毓仁受訪時表示，這已經是新常態，北京正營造一種環境，讓經濟脅迫或政治干預等「灰色地帶」行動成為常態，逐步降低未來若需動武的門檻。

報道最後指出，對美國及其印太盟友而言，當前最大疑問在於：北京這一波高強度動作，是否已是現階段策略的全部展現，還是更激進階段的前奏？