高市早苗提前攤牌「台灣有事」　對武統台灣未必不是一件好事

日本首相高市早苗在國會上拋出「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的說法，瞬間點燃中日外交風暴。中國外交部、國防部輪番發言，官媒火力全開，東海軍機軍艦動作頻仍，市場也開始計算中日關係再度下滑的成本。表面上看，這是一場典型的「右翼首相逞口舌之快，北京順勢強硬反制」劇本，但若把鏡頭稍微拉遠，高市早苗這一記魯莽的「台灣有事論」，很可能在不自覺之間，替北京將來「統一台灣」大業，提前卸除了一道關鍵障礙。



這裡所謂的「統一台灣」，討論的是「武力統一」情境，而非「和平統一」。「和平統一」當然仍是北京在正式文件中的首選敘事，但真正讓各國不安的，是解放軍一旦動手攻台，將如何改寫整個東亞安全結構。高市此番談話，說穿了，就是在為「解放軍攻台」預作輿論鋪陳：一旦台海爆發戰事，日本如何在美日安保架構下，把「台灣有事」包裝成「日本有事」，從而合法化自衛隊更積極的介入。

11月1日，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

在任何一個武統推演的模型裡，外部干預永遠是北京必要忌憚的變數，各路軍事專家可以在兵推裡，比較兩岸軍力消長、分析解放軍對台登陸的路線與節奏，也可以評估中美在西太平洋的海空軍實力。但在這些戰術層面的軍事參數之外，真正麻煩的是，當北京對台動武時，會遭遇哪些「外部干預」？誰會出兵、誰會提供情報與後勤、誰又只會在推特上譴責？這些都會直接影響北京是否啟動武力選項的政治成本計算。

盤點區域內外可能的「外部干預者」，東盟國家的態度幾乎可以預測，諸如召開外長會議、發表一紙措辭謹慎的聲明，呼籲節制、對話與避免誤判等。歐洲與G7國家，多半也只會在經濟制裁與象徵性軍事支持之間搖擺，真正派兵到台海的機率極低。換句話說，若台海開戰，北京真正考量的外部變數，實際上集中在兩個：第一是美國，第二就是日本。

至於夾處在中日之間的韓國，縱然與美國有軍事同盟，但在台海問題上，一直維持一種「遠觀不可褻玩焉」的曖昧距離。對首爾而言，中韓經貿關係、對華出口、市場與觀光，都是看得見的利益，台海安全就是一個重要但遙遠的戰略議題。即便美韓同盟傍身，他日台海沾火真的燒起來，韓國要不要把自己捲進來，恐怕還得先問問財閥、出口產業與國民意見。因此，韓國即使會在美國壓力下配合一些象徵性動作，真正為了台灣與北京撕破臉的機率，本來就不高。而位處台灣南面、同樣作為美國軍事盟友的菲律賓，整體實力遠不在同一檔次上，可以省略不論。

反觀日本長期把自己綁在美國戰略戰車上，自願扮演西太平洋與印太地區的馬前卒，美日軍事同盟基礎穩固，再加上中日關係本就充滿結構性不信任。台海一旦開戰，日本將多大程度、多積極回應美軍需求？自衛隊是否會直接或間接介入戰事？日本會用什麼方式把「保衛民主台灣」與「捍衛日本存亡」打包在一起？這些問題，對北京來說，比東盟或韓國棘手得多。

日本防衛省早於2021年即已證實，將在次年財政年度結束前，於琉球群島最南端的石垣島部署長射程導彈，被視為日本介入台海局勢的第一波動作。（Facebook@日本防衛省陸上自衛隊）

也因此，高市早苗這次在國會把話說死，直接表態「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，固然有迎合右翼意識形態、鞏固國內政治基盤的算計，但從北京的角度，這何嘗不是一次千載難逢的壓力測試窗口？對北京而言，與其在戰爭當下摸不清日本底線，不如趁這次口水戰還停留在外交與輿論層次，直接把所有工具一次端上桌：外交抗議、拒絕高層會面、釋放軍演信號，甚至對特定產業、企業或旅遊採取選擇性施壓，讓日本提前感受一下，「直面牴觸中國核心利益」在政治、經濟與社會層面的綜合成本。

可以說，北京此刻對日本的全方面反制，不僅是外交修辭上的嚴正交涉，更像是一場高規格的風險教育。中國是日本重要的貿易與投資伙伴，倘若北京選擇有節奏地收緊審批、加強監管、放大民族主義輿論、調整觀光與留學生流量，甚至在特定關鍵原材料與零組件上做文章，日本商界對與北京正面對撞的忌憚，勢必內化成對政府的勸告，即台灣固然重要，但不值得用國家整體經濟前景去豪賭。

11月16日，解放軍報再發文正告日本。

換言之，高市早苗一句話，給了北京一個舞台，讓中國可以名正言順地把「武統台灣情境下，日本若選擇深度介入，可能遭遇的政治與經濟懲罰」提前做成樣本，直接呈現在東京與日本社會面前。有道是，今天中日關係觸底，還只是外交風暴、輿論攻防，再加上一些還留有調整空間的經貿反制，但想像一下，如果有朝一日台海真的爆發軍事衝突，日本選擇把「台灣有事」視為「日本有事」，在軍事上做得比今天更滿更足，那麼北京手上的懲罰工具箱，勢必遠比現在更豐富、更不客氣。

真正關鍵的，其實還是「想像」這兩個字。相信這場中日外交風暴，終究還是會在某個時間點降溫，重新取得關係平衡，可是日本官僚與企業界、甚至目睹、感受來自「中國經濟寒流」的日本民眾都會記得，只是高市一句關於台灣的政治宣示，就足以換來北京多層次、多面向的壓力反擊，那未來若真到了台海開戰時刻，日本還願意為了台灣，把自己推向一個更高強度、更長期的懲罰場景嗎？

更甚者，被高市早苗這番言論拖進風暴中心的，不只有日本，旁邊的韓國也必然看在眼裡，算在心裡，讓北京的示範效果一次做足。韓國本就對「因台海戰爭而得罪北京」極度謹慎，當年薩德部署留下的教訓還未完全淡化，如今又看到日本因為一句挺台言論，就招致北京全方位反制。首爾未來在台海議題上，很難相信還有人會主張「應該更明確支持台灣」。當然，美韓同盟還是會繼續存在，但在具體的台海戰爭情境裡，韓國出力的方式與強度，勢必會更加保守、更加技術性地低調。

中韓兩國曾因韓軍宣布部署「薩德」一事陷入危機。圖為韓國民眾阻止「薩德」部署。（新華社）

是以，對北京而言，高市早苗的「台灣有事論」，反而變成一場難得的區域演示：只要北京願意調動自己在政治、外交、軍事與經濟上的綜合槓桿，日本就會感受到壓力，韓國會更加猶豫，東盟會更堅定自己只做「勸和不勸戰」的第三者。當這種示範累積得越多，未來真到北京在內部評估是否動用武力統一台灣時，「外部干預風險」的紅字對象，就有機會逐項刪除。

總的來說，高市早苗的提前攤牌，到底對誰有利？短期看，她滿足了日本右翼對「強硬對中、力挺台灣」的情緒需求，但從較長期、現實的國際政經視角來看，真正撿到便宜的，會是北京。因為這一次中日外交風暴，讓日本與韓國、讓整個區域，提前看見「在台海問題這個中國核心利益牴觸北京」的具體樣貌，「提前感受一點痛、記住一點怕」。當台海戰爭變成現實的那一天到來時，東京與首爾會更傾向於計算如何把自己損失降到最低，而不是如何為台灣付出最大代價。