東海、台海、南海三海風險上升　美國攪暗湧

日本首相高市早苗越線挑釁，導致中日關係驟然緊張。10月，美國總統特朗普（Donald Trump）訪日期間曾對高市說「無論妳有任何問題、疑慮、需求或請求，只要我能為日本做的，我們會在妳們身邊。美國是妳最強大的盟友」。

然而，中日交手後，特朗普被問及則表示，中美「相處的很好」，而對於美國來說，有些「盟友」未必是朋友。那麼，美國在其中到底如何站位？美國在打什麼算盤？這恐怕不能僅僅從特朗普怎麼說來判斷，而要更全盤的看美國在做什麼。



必須注意到的是，事實上，東海、台海、南海「三海聯動」風險明顯上升。美國其實作為總牽引，在中國周邊海域攪局作亂、聯動造勢，企圖推動「三海」議題升温共振，構建多向聯動的海上遏華包圍圈。

在東海，美國利用日本這枚棋子，不斷對中國施加軍事威懾。9月11日至25日，美日兩國舉行了「堅毅之龍2025」（Resolute Dragon 25）聯合軍演，範圍覆蓋九州、北海道、沖繩、硫磺島等戰略要地。

美國和日本9月11日在沖繩啟動「堅毅之龍2025」(Resolute Dragon 25)聯合軍演，參加人員包括大約5200名美軍海軍陸戰隊和水兵，以及約14000名日本陸上自衛隊員。

在台海，特朗普重拾「台灣牌」，推出了第二任期以來首筆對台軍售，通過國防授權法案撥款10億美元強化所謂「防務合作」，還意圖推動台灣參與「環太平洋軍事演習」等多邊機制。

在南海，美國扭住菲律賓這個遏華「馬前卒」，拉上日本、澳洲、新西蘭等國家，頻繁開展所謂「多邊海上合作活動」，妄圖通過軍事合作、輿論塑造、盟友體系，為菲律賓在南海的非法活動站台撐腰。最近幾天，菲律賓又在南沙海域啟動了名為「海空陸」的軍事演習，目的就是為了測試菲律賓軍隊在反登陸方面的抗打擊能力。

2025年4月21日，美軍和菲律賓軍方舉行一年一度的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。（Reuters）

或許中美貿易戰打得太「轟轟烈烈」，起承轉合被媒體放大再放大，而這期間忽略了其他東西。這期間，一方面，美國重啟了美日印澳「四方安全對話」，不僅推動合作範圍從傳統安全向其他領域拓展，更推出了「印太海域態勢感知夥伴關係」，意圖將中國排除在區域海洋治理體系之外，塑造於己有利的規則與情報秩序。另一方面，美國持續升級與越南的防務合作，不僅簽署了戰爭遺留問題合作備忘錄，更是直接邀請越南在南海問題上與日本、澳洲、菲律賓組建新的「四邊機制」，企圖將越南綁上「反華戰車」。

11月3日，在馬來西亞吉隆坡東盟防長擴大會期間，美國與日本、澳洲、菲律賓四國防長舉行會談並發表聯合聲明。該聲明公然將中國在東海和南海的正當維權行動污衊為「破壞穩定」，還罔顧事實與法理，妄稱2016年南海仲裁案裁決具有「法律約束力」。

美國國防部長皮特赫格塞斯（中）於2025年11月1日抵達馬來西亞吉隆坡，出席東協國防部長會議暨東協+會議。（Reuters）

此外，美國還裹挾盟友有意捏造、大肆渲染所謂「中國海上威脅論」，妄稱中國頻繁在三大海域動用海空力量，對周邊各方進行「恫嚇施壓」。

目前看，美國已將三大海域視為對華戰略博弈的關鍵地帶，將海域爭端標籤化、安全化、國際化，企圖將「三海」推向系統性對立與陣營化對抗的危險軌道。事實上，美國在印太地區有66個重要軍事基地，藉此在持續強化在東海、台海與南海的軍事部署，意圖強化「三海」軍事存在打造威懾體系。

其實結合特朗普亞洲行來看，特朗普並沒有捨棄「印太戰略」，而是特朗普第二任期的「亞洲政策」已明顯弱化意識形態色彩，更強調實利主義和交易邏輯。與多個國家形成鬆散聯盟的舊模式不同，「印太戰略2.0」傾向於由兩三國構成的「小圈子」，便於美國主導和施加影響，同時為各國量身分配任務。美國巧妙地通過盟友代理實現對華牽制。在特朗普看來，都是利益的計算。

2025年10月28日，日本首相高市早苗在美國總統特朗普訪問美國海軍橫須賀基地，一同登上「喬治華盛頓號」航空母艦上。（路透社)

當然，面對美國主導的「三海聯動」挑釁，中國也果斷亮劍，接連打出組合拳。中國外交部、國防部等部門接連作出嚴正回應、予以堅決駁斥。針對此前美日澳菲四國防長聯合聲明中的不實指控，外交部於11月6日明確表示，「有關國家在涉海問題上炒作虛假敘事，無端攻擊指責中國，中方對此強烈不滿、堅決反對」；「南海仲裁案完全是一齣披着法律偽裝的政治鬧劇」。

針對美國在亞太地區蓄意挑動陣營對立的行徑，中國外交部發言人回應，「亞太是合作發展的高地，不是地緣博弈的棋局」，警告「搞集團政治和陣營對抗不會帶來和平與安全」。

針對美國在周邊海域主導的多起軍事演習，解放軍也在「三海」同步組織跨軍種、跨戰區的聯合行動，有力震懾了干預勢力。東海方向，11月16日，中國海警1307艦艇編隊開赴釣魚島領海，開展常態化維權巡航，強勢回應高市早苗的越線挑釁行為，彰顯了中國維護領土主權的決心。11月18日，中國海軍在黃海中部海域發起為期8天的實彈射擊演習，距離日本最近的離島約870公里，有着明顯的軍事威懾意味。

11月18日，中國海軍在黃海中部海域發起為期8天的實彈射擊演習。

台海方向，通過「聯合利劍」系列演習實現多兵種聯合作戰檢驗，艦機多向抵近台島，強化對「台獨」勢力的軍事壓力。近日，解放軍連續出動64架次軍機，同時密集調動多艘軍艦在台海周邊展開大規模軍事行動，對「台獨勢力」形成有力震懾。

南海方向，兼顧威懾與合作雙重目標，通過劃定禁航區開展精準打擊訓練、與友好國家舉行聯合軍演等方式，展現了中國軍隊「多點聯動、攻防兼備」的體系化作戰能力。11月14日，針對菲律賓拉攏美日開展的「聯合巡航」活動，解放軍南部戰區首次組織轟炸機編隊，實施了多機種、多方向的體系化巡航任務。轟炸機編隊以低空突防、編隊協同等戰術動作，向全世界展現了在複雜電磁環境下，中國空軍對海上移動目標的精確打擊能力。

與此同時，由福建艦、延安艦、通遼艦等多艘艦艇組成的航母編隊近日完成入列後的首次海上實兵訓練任務。中國首艘076型兩棲攻擊艦四川艦也完成了首次海試任務。

解放軍東部戰區今年9月發表一首最新創作的攻台軍歌，歌詞唱到「擁抱澎湖灣，駐泊基隆港，定要把勝利的旗幟插到寶島上」。（影片截圖）

近日，南部戰區、東部戰區、中部戰區、西部戰區的官方賬號也相繼發聲。11月19日，南部戰區空軍政治工作部「南部空軍」賬號發布rap《別太狂》：我和戰機凌空一擊，完美彈道，將它「幹掉」！17日，東部戰區官方賬號發布歌曲《若一去不回》。15日，中部戰區空軍政治工作部「中部空軍」賬號發布視頻：槍已上膛，劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗！戰鬥就在下一秒，打贏才有資格聊！15日，西部戰區賬號發布由川藏汽車兵原創的歌曲《烽火青春》：雲端之路，鐵流滾滾……英勇的汽車兵以青春赴使命，用熱血護山河！各戰區戰歌嘹亮。

東海、台海、南海「三海聯動」風險明顯上升其實是必然會發生的事情，中方的外交、軍事「組合拳」不僅是對日菲等挑釁者的強力反制，更是對那些蠢蠢欲動者的嚴正警告。中國在這個情況下不可以退，當然更需要有有足夠的能力擊敗一切來犯。