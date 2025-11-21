日本首次出口殺傷性武器　外交部：勿重走軍國主義老路

日前，日本政府完成向美國返銷「愛國者」防空導彈，這是日方對武器出口「鬆綁」後，首次出口殺傷性武器。另有消息稱，日本自民黨開始討論修訂三份安保條約檔，其中包括修改「無核三原則」，增加國防開支等。

在北京，外交部發言人毛寧在周五（11月21日）舉行的例行記者會上表示強烈批評，指出日本違反戰後國際法律檔，正在突破專守防衛、加緊重新武裝，並警告其不要重走軍國主義老路。



「愛國者」防空導彈。（環球網）

毛寧表示，二戰勝利後，《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等國際法律檔，對日本作為戰敗國的義務作出了明確規定，包括完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。然而，日本近年來不斷自我鬆綁，擴張軍力，防衛預算13連增，通過了新安保法案解禁集體自衛權，將「武器出口三原則」修改為「防衛裝備轉移三原則」，不斷放寬武器出口限制，甚至開始出口殺傷性武器。

11月21日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

毛寧指出，日本宣稱要建立無核武器世界，卻大舉強化延伸威懾合作，甚至謀求修改「不製造、不擁有、不運進核武器」的「無核三原則」，為實現核共用安排打開方便之門。這些動向表明日本正在突破專守防衛，加緊重新武裝。

毛寧說，「人們不禁要問，日本究竟意欲何為？如果日本想重走軍國主義的老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，中國人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終。」