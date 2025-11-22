當局稱2035中國人均GDP達中等發達國家水平　官媒：可從3方面理解

《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出，到二〇三五年實現中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。據新華社周六（22日）報道，「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」是重要標誌，對基本實現社會主義現代化至關重要，可以從3個方面加深理解。



第一，「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」是基本實現社會主義現代化的重要標誌。「中等發達國家水平」是20世紀80年代鄧小平同志在勾勒中國基本實現社會主義現代化遠景目標時提出的一個概念。1987年黨的十三大正式提出經濟建設「三步走」的戰略，並將第三步戰略目標明確為「到下個世紀中葉，人均國民生產總值達到中等發達國家水平，人民生活比較富裕，基本實現現代化」。黨的十八大以來，中國特色社會主義進入新時代，黨不斷豐富發展「兩個一百年」奮鬥目標。黨的十九大對實現第二個百年奮鬥目標作出分兩個階段推進的戰略安排，明確提出到2035年基本實現社會主義現代化，這個戰略安排把基本實現現代化的時間比原先「三步走」戰略設想提前了15年。黨的十九屆五中全會在展望2035年遠景目標時，明確將「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」作為基本實現社會主義現代化的重要標誌。黨的二十大圍繞基本實現社會主義現代化，從8個方面進一步明確到2035年中國發展的總體目標，其中第一個方面就是「經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升，人均國內生產總值邁上新的大台階，達到中等發達國家水平」。

第二，必須準確把握和合理界定「中等發達國家水平」。目前，國際上對中等發達國家沒有明確定義，但主要國際組織會在年度報告中列出發達國家（地區）名單。其中國際貨幣基金組織（IMF）的名單應用較廣，主要是依據人均國內生產總值（GDP）、人類發展指數（HDI，綜合衡量人均國民總收入、人均預期壽命、受教育年限）等確定。2020年IMF認定的發達國家（地區）有39個，人均GDP普遍超過2萬美元，人均GDP最低的希臘為1.76萬美元。2024年IMF認定的發達國家（地區）有41個，部分新進入國家人均GDP超過2.5萬美元，人均GDP最低的拉脫維亞為2.34萬美元。基於發達國家2024年2.34萬美元的門檻值，按照2%左右的名義增速逐年調整（2000－2020年發達國家門檻值年均提高2%左右，2020－2024年年均提高7.5%左右），預計到2035年發達國家的門檻值將達到2.9萬美元左右。考慮到發達國家門檻值調整、國內物價水平和匯率變動等不確定因素，為科學設置中國經濟社會發展目標，必須堅持從中國實際出發，準確把握和合理界定人均GDP達到中等發達國家水平的目標要求。大家普遍認為，應當按2020年提出達到中等發達國家水平時的標準，將人均GDP超過發達國家門檻（2萬美元以上）、實現2035年人均GDP比2020年翻一番（2020年不變價）作為達到中等發達國家水平的衡量標準。

第三，中國有條件有能力實現「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」目標。按照到2035年人均GDP達到2萬美元以上、比2020年翻一番（2020年不變價）的遠景目標倒算，考慮總人口預計到2035年將年均減少0.20%左右，「十五五」和「十六五」時期GDP需要年均增長4.17%。統籌考慮要素供給、技術進步和制度創新等各項條件，未來10年中國GDP潛在增速完全有條件支撐年均4.17%的增長。只要我們堅持以推動高質量發展為主題，堅持以改革創新為根本動力，加快消除制約高質量發展的體制機制障礙，持續增強發展動力和社會活力，充分釋放經濟增長潛力，推動經濟持續健康發展，就完全能夠實現到2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水平的目標。