在台日本作家：高市早苗言論暴露其無知　賴當局迎合是誤判

日本首相高市早苗近期拋出所謂「台灣有事」言論，引發中方堅決反制及各方高度關注。長期觀察台海局勢的在台日本專欄作家本田善彥指出，無論從日本憲法約束還是日美安保條約框架來看，該言論均缺乏現實基礎。

他認為，高市早苗言論或為其國內政治目的服務，卻暴露其對歷史及兩岸關係複雜性的無知。而台灣方面若對此過度解讀甚至迎合，恐將誤判形勢。



日本民眾關心經濟議題而非軍事動員

本田善彥指出，日本憲法從根本上禁止向海外派兵，而日美安保條約的核心是協助美軍、協防日本，並非「為了台灣」。他強調，經過戰敗，日本在二戰後已放棄對台灣的一切權利，在法律上無「防衛台灣」的義務。台灣某些人甚至期待日本能軍事介入，「這是對現實情況的嚴重誤讀」。

他強調，日本民眾最關心的始終是經濟議題，而非軍事動員。加之，日本戰後缺乏國家總動員機制，社會根本無力承受捲入戰爭。本田善彥預計，若高市早苗政府無法在經濟治理上取得實效，僅靠炒作安全議題所獲得的支持將難以維繫。

高市早苗言論暴露其對歷史的無知

本田善彥提到，在日本國會答辯過程中，高市早苗的表述超出了以往日本政府在台海問題上的謹慎基調。答辯結束後，內閣官房長官也對此表示困惑。

「高市早苗及其身邊智囊對中方將台灣問題視為『核心利益中的核心』這一堅定立場，表現出令人驚訝的無知或過分天真，抑或二者皆是。」本田善彥指出，戰後80年來，日本政治人物「無論左右」，在台灣問題上大多秉持謹慎態度，因其深知歷史記憶在中日關係中的敏感性。而高市早苗所代表的新一代政客，缺乏對過去戰爭歷史的切身體認，導致其低估了中方在台灣問題上的反應強度。

賴當局迎合是誤判 島內民心有變

對於賴清德當局對高市早苗言論的積極呼應，本田善彥直言，這反映賴當局試圖抓住「外部支持」作為政治「救命稻草」。然而，高市早苗表態的本質是鞏固其執政，也非「為了台灣」。他強調，台海的和平穩定符合各方利益，任何單方面的挑釁言行與誤判都只會加劇緊張。

這位在台生活超過30年的日本作家觀察，台灣社會反應呈現兩極分化：綠營支持者因信息偏差或選擇性認知而感到「興奮」，但很多民眾則表現出困惑與反對。長期以來，賴當局灌輸的不實信息導致部分民眾對區域安全現實缺乏準確理解。

本田善彥並指，近期島內出現的一系列現象——網紅探訪大陸引發討論、「大罷免」失敗反映的民意、中國國民黨主席選舉後黨內士氣提振，均顯示「台灣民眾的想法相較過去出現了新變化」。

「一些人開始不回避『統一』話題，不再視其為絕對禁忌。」本田善彥認為，這種氛圍的轉變，結合當下中美關係，為兩岸民間交流創造了潛在機遇

