王毅：日本領導人越了不應碰的紅線　中方必須予以堅決回擊

11月19日至22日，中國外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。



訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪時再次表示，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。



11月21日，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫在塔什干會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

據報道，此行同三國外長發表的政治文件中，中亞國家均強調堅守一個中國原則。

王毅對此評價稱：在核心利益問題上堅定相互支持，這是中國—中亞命運共同體的應有之義。中方願意做中亞和平、穩定、發展的堅定支持者和有力維護者，我們反對干涉中亞國家的內政，決不允許任何人、任何勢力製造分裂和動蕩。

11月19日，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫在比什凱克會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

王毅表示，他向三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。三國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。這一集體發聲正當其時，既支持了中國在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則，再次清晰表明，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。

11月22日，塔吉克斯坦總統拉赫蒙在杜尚別會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。

2025年11月22日，日本首相高市早苗出席於南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會。（Reuters）

但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。

中國人民愛好和平、親仁善鄰，但在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓。日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須恪守。人無信無以立身，國無信無以立世。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。