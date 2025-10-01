中國電動車衝擊　外媒：撼動了日本皇冠上的明珠

英國媒體9月30日報道，中國電動汽車的迅猛崛起，正在對日本汽車產業構成前所未有的衝擊。德勤東京分所汽車業務負責人平井學直言，能感覺到一種趨勢，日本車企的競爭力正被一點點削弱，發展勢頭也在逐漸消失。



報道指出，中國電動車企龍頭比亞迪的全球銷量已超過本田與日產，目標直指日本汽車產業的「領軍者」豐田。數據顯示，比亞迪去年在全球汽車銷量排名中躍升至第七位，首次超越本田和日產，顯示中國車企對日本車企的「生存威脅」已正式顯現。

2025年7月23日，巴基斯坦卡拉奇（Karachi），圖為中國電動車品牌比亞迪旗下海豹（BYD Seal）純電動中型轎車。

研發周期落後 市佔不斷流失

英國媒體分析，日本車企在新車研發周期與高科技電動車開發上落後於中國。德勤東京分所合伙人東海林雅人估計，日本車企研發一款新車需時6至7年，而中國部分車企僅需18個月。

這種落差已反映在市場表現上。除了豐田在華銷量尚能保持穩健，其他日本車企自2020年以來均大幅下滑。在東南亞六大汽車市場，日本車企的市佔率已從2021年的73％下降至2024年的64％，今年上半年更進一步降至62％。相比之下，中國汽車市佔則從幾乎為零提升至超過5％。

普華永道馬來西亞合伙人帕特里克．齊希曼指出，中國電動汽車製造商的進入，預示著日本在東南亞無可匹敵時代的結束。曾任日產泰國分公司總裁的拉梅什．納拉辛漢亦直言，日本車企在「後院」正節節失守，中國車企以靈活價格策略攻城略地，「這一趨勢在東南亞各國市場都普遍可見」。

混動車仍有「避風港」

雖然純電動車快速增長，但高盛汽車行業分析師康太認為，油電混動仍是日本車企的戰略優勢。康太指出，去年全球汽車總銷量為9500萬輛，其中油電混動車型銷量為660萬輛。日本車企在這一領域有巨大的市佔提升空間，在可預見的未來，這都是一個相對受保護的增長產業。

2025年4月23日，在上海車展的媒體日上，廣汽本田GT電動車 (EV) 亮相。（Reuters）

同時，美國、印度與日本本土市場仍是日本車企的「穩定避風港」。在美國，即使特朗普政府對日本汽車出口課徵15％關稅，但由於日圓貶值及日本車企數十年來深耕北美供應鏈，衝擊有限；同時，美國市場對混動車型的需求依然旺盛。印度則因中產階級擴張，汽車需求快速成長，也被視為潛在增長引擎。

豐田仍具財務實力 但創新乏力受質疑

豐田依舊是全球最賺錢的車企。上一財年豐田淨利潤達4.8兆日元（約合2300億元人民幣），遠超特斯拉同期的602億元人民幣。不過，豐田3140億美元的市值仍不足特斯拉的四分之一，部分分析人士認為這反映了日本車企在創新上的困境。

康太強調，擔心的一個問題是軟件和自動駕駛技術，而日本車企在這方面的緩慢進展是一種風險。

日產汽車此前嘗試與本田汽車合併，不到2個月時間宣布失敗。（Reuters）

至於投資者的一大期望則是行業整合，儘管日本車企本田與日產的合併談判告吹，但也引發更多討論。Third Avenue Management投資組合經理馬修．法恩直言，日本的汽車製造商數量太多了。比亞迪之所以如此強大，關鍵在於其運營規模。日本企業因缺乏規模優勢而自我掣肘。