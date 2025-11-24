王毅就中日風波表態　學者：北京或為「台灣有事論」劃兩條新底線

中國外長王毅上周末出訪中亞期間首度就近期中日風波表態，不點名批評日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，並向日本發出三個「絕不允許」警告。



這是高市11月7日在國會暗示日本可能武力介入台海問題、導致中日關係陷入僵局以來，王毅首次公開表態，也是中共高層首次公開發聲。受訪學者認為，王毅表態的核心訴求仍是要高市撤回涉台言論，但由於撤回難度大，預料中日將陷入長期對立。

據外交部官網消息，王毅11月22日在塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）與塔國外長穆赫裡丁舉行首次戰略對話中，先向日本發出三個「絕不允許」的警告：絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

11月22日，塔吉克總統拉赫蒙在杜尚別會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

王毅23日結束對中亞三國出訪行程後，接受內地媒體採訪時再度就此表態：「令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。」

王毅強調，中國必須予以堅決回擊，「這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果。」他並敦促日本早日反思改錯，不要執迷不悟。

中華全國日本學會理事包承柯接受《聯合早報》採訪時分析，王毅首次公開作出嚴厲表態，表明中日緊張關係進入新階段，「外長利用外訪表達這樣的一種立場，更加體現中國政府對日本干預中國內政的問題，看得非常嚴重。」

中國11月22日據報拒絕明年1月舉行日中韓首腦會談，解放軍11月23日起至12月7日在渤海海峽黃海北部執行兩周軍事任務，繼續加大對日外交施壓和軍事威懾。

日媒《共同社》引述日本內閣官房副長官尾崎正直披露，高市11月22日在南非二十國集團（G20）領導人峰會首日，與中國總理李強無機會接觸。

二十國集團（G20）峰會11月22日起在南非約翰內斯堡舉行，大合照環節時，高市早苗和李強均站在前排，中間隔了三個人，分別為歐洲理事會主蓆科斯塔（Antonio Costa）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和印尼副總統吉卜蘭，李強與高市早苗拍照後各自離開，未有交流。（Reuters）

針對北京就高市言論致函聯合國，日本政府高級發言人小林麻紀22日在G20峰會期間反駁稱，北京指東京改變對台問題立場的說法「毫無根據」。她呼籲加強對話，以防日中關係進一步惡化。

包承柯認為，中國不滿日本以「政府立場未變」試圖平息外交風波的姿態，「要有一個完整的說法，到底是錯還是對？錯了就應該收回。」

台灣政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉受訪時則認為，王毅發言的目的之一，可能是要日本派更高層級官員和北京溝通，例如外長茂木敏充。

李世暉認為，北京其實深知高市很難公開撤回「台灣有事論」，因此可能希望針對這個議題，和日本談出雙方都可以接受的新互動模式。

他預期，北京可能會在「台灣有事論」問題上劃兩條新底線，其一是「台灣有事論」未來不宜再從日本現任官員口中說出；其二是「絕對不能放到官方文件中，最重要就是（明年擬修訂的）『安保三文書』。」

中日緊張氛圍也持續在民間擴散。21日晚間，日本首相官邸前出現市民團體抗議集會，高喊「不要煽動戰爭」「立即撤回發言」等口號。北京部分日料店的預約則有半數被取消，新預訂也大幅減少。

包承柯預計高市不會輕易撤回涉台言論，「中日兩國對立態勢將會長期化。如果這個問題不解決，中國政府不會接受任何和日本政府進行進一步的交流接觸……如果高市早苗繼續擔任首相，在她整個任期中，可能都看不到中日關係出現回轉。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

