費用逾60萬　西安男入院被過度治療因創傷過大亡　官方：26項違規

近日，西安市民李女士公開舉報西安交通大學第一附屬醫院，指其父親在該院期間，醫院存在超量開藥、超標準收費、過度醫療等違規使用醫保的問題，醫藥費高達60餘萬（人民幣，下同）。轉院後其父親已錯過最佳治療期，最終因手術創傷過大、病情過重離世。經當地醫保局核查，發現西安交通大學第一附屬醫院存在26項違規問題。



綜合內媒報道，2020年11月，李女士的父親前往西安交通大學第一附屬醫院治療，被確診為主動脈瓣中度狹窄問題，需進行心臟介入微創手術治療。

手術知情告知書所做手術與手術記錄中的不一致（浪潮新聞）

結算費用時發現，總費用竟高達60餘萬元，醫保報銷後仍需自費30餘萬。因為多項病例數據和治療費用核對不上，李女士只好向西安市醫療保障局舉報。

總費用高達60餘萬元（奔流新聞）

首先就是自費國產心臟瓣膜，手術前並未讓家屬簽字確認。李女士父親體內被植入了兩個心臟瓣膜，其中一個被收取28萬元費用，另一個未出現在病例上，這也讓鑑定機構難以進行鑑定診療責任。

國產心臟瓣膜自費費用高達28萬元（奔流新聞）

但據李女士提供的《江蘇增值稅專用發票》顯示：一個心臟瓣膜出廠價僅3萬。

除此之外，還有34次的會陰清洗、96次「血氣分析+生化六項」等。微創手術紗布收費高達6000元，縫合線收費5700元和2760元的冠狀動脈造影都沒有找到對應的病例報告。

96次血氣分析+生化六項（奔流新聞）

李女士向內媒記者提供了一份2025年8月醫保部門的回覆。該回覆表示，李女士反映了違規問題43項，經核查，確認西安交通大學第一附屬醫院存在違規問題26項，共涉及違規使用醫保基金約7.5萬元。

該文件還明確表示，將按照相關法律法規對醫院存在的違規問題進行處理。

在2024年，西安市雁塔區人民法院判決醫院承擔70%責任，李女士難以認同，提起上訴，目前該案仍在審理之中。