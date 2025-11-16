謝侑芯遺體存放大馬醫院近一個月　今日終火化　骨灰將運回台灣

台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞酒店離奇死亡，在場的馬來西亞歌手黃明志被警方扣押調查後獲保釋。謝侑芯遺體存放在醫院達25天，當地警方及謝侑芯家屬的代表律師證實，謝侑芯的代表16日（周日）早上已獲批准領出遺體，同日火化遺體，以便把謝侑芯骨灰運送回台灣老家。



點擊圖輯觀看謝侑芯的圖片：

星洲網報道，金馬警區主任沙扎里助理總監受訪時證實，謝侑芯的遺體已於16日早上在吉隆坡中央醫院被領出。

謝侑芯家屬的代表律師陳俊達向媒體證實，謝侑芯的遺體領出後已被送往沙亞南淨樂園火化館進行火化，完成後骨灰便會盡快運返台灣，辦理後續的喪葬事宜。

謝侑芯於上月22日在吉隆坡悅榕莊酒店逝世，由於遺體被送往進行剖驗，加上命案一度捲入藝人黃明志，導致遺體在醫院滯留了超過三周。隨著黃明志早前獲警方口頭保釋，遺體領出程序得以順利展開。

黃明志。（Facebook@Namewee 黃明志）