9歲女童術後成植物人　官方確認河南醫院篡改病歷　家屬索賠250萬

今年2月，9歲女童張芯瑞在河南省人民醫院接受喉部手術後昏迷未醒，缺氧成為植物人，家屬將醫院訴至法庭，於4月在鄭州市金水區人民法院開庭。今年8月，鄭州市衛健委確認醫院篡改病歷，並對涉及的13項問題依法立案處理。

11月17日，案件再次開庭審理，家屬向醫院提出高達250餘萬元（人民幣，下同）的醫療費及康復費用索賠，並要求對方公開道歉。



綜合內媒報道，在開庭前夕，張芯瑞的母親吳女士表示，由於醫院篡改病歷，導致醫療鑒定無法進行，他們只能通過訴訟來進行維權，並會堅持投訴舉報，直到正義得到伸張的那一天。

在訴訟中，張芯瑞的家屬發現河南省人民醫院篡改、偽造病歷，導致無法進行醫療鑑定。家屬認為河南省人民醫院在醫療診療過程中存在診療過錯，應承擔賠償責任，請求法院依法判令被告賠償醫療費、殘疾賠償金、輔助器具、營養費、護理費、住院伙食補助費、精神損害賠償金等各項費用共計250餘萬元。對於張芯瑞的後期治療康復費用，家屬表示待該費用發生後將再另行主張。

張芯瑞在河南省人民醫院手術後成為植物人。（奔流新聞）

據此前報道，張芯瑞於今年2月10日入院，2月13日進行全身麻醉的血管瘤介入治療，術後先被送入AICU病房（成人深切治療部），後因醫生認為患者未能拔管因而轉入PICU（兒童深切治療部）。

2月18日，家屬透過影片發現張芯瑞仍處於昏迷狀態，呼喊後有輕微反應；21日，家屬發現她口鼻流出液體，瞳孔放大且無反應；23日，院方通知家屬患兒已醒不過來。家屬指出，由於持續使用鎮靜藥物及監護疏忽，導致患兒缺氧30分鐘，造成嚴重腦損傷，最終昏迷不醒。

而在此前，院方稱手術順利，並將昏迷歸因於鎮靜劑作用。

張芯瑞術後一直處於昏迷狀態。（微博＠植物人張芯瑞爸爸）

此後，張芯瑞的家屬將醫院訴至法庭，並於今年4月首次在鄭州市金水區人民法院開庭。當時家屬的代理律師要求法院調取閉路電視記錄；院方代理律師則稱，手術室和AICU的閉路電視畫面已被覆蓋。

衛健委曾在家屬提出異議後確認醫院篡改病歷，並對涉及的13項問題依法立案處理。8月6日發佈的《鄭州市衛健委⾏政事項答覆意見書》顯示，河南省人民醫院多科室、多名醫務人員在張芯瑞診療過程中存在系統性、大規模偽造、篡改偽造病歷的行為。

事發醫院（奔流新聞）

9月12日，張芯瑞家屬又向鄭州市衛生健康執法支隊提出了48條投訴內容，請求該支隊依法依規對河南省人民醫院的違法違規行為立案調查和行政處罰，並逐條給予書面答覆。