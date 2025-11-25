陝西借貸平台疑爆煲　官方曾落力宣傳　過千投資者恐血本無歸

近日，陝西韓城市一家曾獲官方宣傳的民間借貸平台爆發兌付危機，據稱涉及上千名投資者及高達數億元人民幣的資金。該平台此前一直以「政府批准」作為宣傳，網民怒斥：「這是在消費政府的公信力！」



據內媒報道，韓城市民楊女士今年7月底在親友推薦下，將全家積蓄及子女工資共計80餘萬元（人民幣，下同）投入「韓城市民間借貸登記服務中心」。該中心的協議承諾每月支付7000餘元收益，但首月利息即延遲支付。「當時就覺得不對勁，沒想到9月就聽說平台爆雷了，現在本金利息全無蹤影。」楊女士表示。

張先生和楊女士的遭遇一樣，他從2015年就開始將30萬元現金投資到韓城市民間借貸登記服務中心。之後他把每月的利息也持續投入，截至現在已經投入了近70萬元，但是目前也拿不回一分錢。

市民提供的該機構借款協議（奔流新聞）

公開資料顯示，該中心成立於2014年6月，是經韓城市政府批准的陝西省首家民間借貸服務機構，從設立之初就帶有明確的政策使命，被定位為「規範民間融資、支持中小微企業」的金融創新平台，官方媒體則將其譽為「為閒散資金找到安全投資管道」的金融創新典範。

陝西日報2018年2月27日第03版《韓城：積極打造區域金融中心》一文中曾指出，該中心創辦一年時間就為全市中小企業、個體工商戶與民間資本中介融資3億多元。特別是2017年以來，中心成功實現貸款10多億元，且無一例不良貸款。正是這種濃厚的「官方色彩」，讓眾多投資者放鬆了警惕。

韓城市人民政府官網對該機構的介紹（官方圖片）

今年9月中旬，平台兌付困難的消息不脛而走，迅速引發擠兌。儘管中心負責人出面承諾「給時間籌錢」，但仍未能阻止恐慌蔓延。部分韓城市民表示，涉及的出借人員估計上千人，目前政府已經承諾解決此事，答應在本月末會給我們返還一部分資金，但到現在看不到此事的進展。

事件曝光後，迅速在社交媒體上引發熱議。許多網民表示震驚與不滿。有網民評論道：「連政府批准的平台都不能信，老百姓還能相信什麼？」還有網民直言：「這就是在消費政府的公信力，必須嚴查！」

網傳涉事借貸平台宣傳片（抖音）

據了解，韓城市金融服務中心已介入處理，並多次發佈資產處置公告。部分投資者透露，政府曾承諾在11月末返還部分資金，但至今未見實質進展。