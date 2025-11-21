誤信「特別福利活動」　上海6蔚來車主慘遭銷售詐騙逾160萬元

近日，上海市民嚴女士向內媒揭露了她在購買蔚來汽車後，參加一項「特別福利活動」而遭遇詐騙的經歷。半年內，她和同市其他五名消費者向一名銷售人員轉賬超過160萬元，但一個月後發現這實際上是一場騙局。目前，該銷售人員已被判處十年三個月監禁，但至今詐騙款項未得到退還。周四（20日），蔚來公司最新回應指，會墊付用戶損失後繼續追償。



嚴女士回憶，2024年3月，她在南翔印象城的蔚來銷售店購買了一輛ES6型號新能源車，並於4月提車。11月初，該銷售人員嚴某告訴她有一項額外的優惠活動，可以為其他車主墊付車款，日後由蔚來公司返還，並且承諾會得到利息獎勵。

車主嚴女士。（新聞晨報/新聞坊）

嚴女士的描述指出，嚴某在與她及其他消費者進行交談時，表示這項活動旨在促進蔚來汽車的銷量，並說明資金會從蔚來公司的賬戶直接返還給他們。對方的說辭讓她和其他消費者信以為真，尤其是在嚴某身著蔚來工作服並在蔚來交付中心的VIP休息室簽署相關協議的情況下。

嚴女士最終將26.7萬元的款項匯入了嚴某指定的賬戶，期間她甚至收到了超過3萬元的「利息」，但本金卻始終無法追回。由於收到了蓋有蔚來公章的協議，這進一步增強了她的信任感。

蓋有蔚來公章的《付款證明》。（新聞晨報/新聞坊）

然而，當嚴某在去年11月底失聯後，事情開始惡化。隨後，嚴女士報警，警方最終逮捕嚴某，並確認其詐騙金額超過160萬元。嘉定法院以詐騙罪判處其十年三個月有期徒刑。

嚴女士認為，這名銷售人員在詐騙期間是蔚來的正式員工，因此應承擔公司管理上的責任。對此，蔚來公司卻表示這是個人行為，讓嚴女士感到心寒。

嚴女士收到的相關回覆。（新聞晨報/新聞坊）

蔚來的用戶體驗官賀曉敏也表示，這是個人詐騙行為，並提到公司對於公章的使用有嚴格流程，強調可能存在偽造的風險。不過，法院的判決書並未對公章是否偽造進行認定，這也讓問題的真相變得更加模糊。

律師指出，是否需要追究蔚來公司的責任將取決於該協議的公章真偽。如果該公章是按照公司流程加蓋的，那麼蔚來應承擔相應責任。此外，他還建議蔚來公司應加強對購車優惠政策的透明度，讓消費者能夠了解內部優惠信息，以防再次發生類似事件。

周四，蔚來汽車回應表示，公司前銷售顧問嚴某某因詐騙行為被依法判刑。經調查，該員工通過捏造事由、偽造公司證明文件，並誘導用戶將款項轉入個人賬戶等方式實施詐騙，該行為屬於其個人故意犯罪，嚴重違反公司規章制度。在獲悉相關情況後，公司已立即將涉事員工開除，並第一時間向受影響用戶表達了深切歉意，全力協助受害用戶報案，積極配合司法機關完成案件調查和追贓挽損工作。“我們將持續完善內部管控與監督機制，切實保障用戶合法權益。”回應稱。

其回應表示，蔚來始終將用戶利益放在首位，目前，公司已與本案受影響用戶完成協商並達成一致方案。為最大限度減少用戶損失，公司決定對因此案遭受損失的用戶進行先行墊付，公司會繼續向涉案人員追償。