中證監原黨委委員王會民被雙開　涉背離精準扶貧方略釀嚴重後果

中證監原黨委委員、中央紀委國家監委駐中證監紀檢組原組長王會民24日被通報「雙開」（開除黨籍和公職）。他被指背離黨中央精準扶貧精準脫貧的基本方略，擅權妄為、盲目決策，造成嚴重後果；利用職務便利為他人在企業上市、定增融資、職務晉升等方面謀利。



中證監原黨委委員、中央紀委國家監委駐中證監紀檢組原組長王會民。（網絡圖片）

通報又指，王會民違反中央八項規定精神，違規接受宴請；組織原則缺失，不按規定報告個人有關事項，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物。

通報指，王會民廉潔底線失守，縱容默許親屬、特定關係人利用其職權或者職務影響謀取私利；家風不正，對家人失管失教；執紀違紀，執法犯法，大搞利益交換，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業上市、定增融資、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，王會民嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在2012年十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

資料顯示，王會民今年66歲，早年在新疆工作長達近40年，期間18年任職中國建設銀行新疆分行。

2014年1月，王會民任中證監紀委書記、黨委委員。2015年12月轉任中央紀委國家監委駐中證監紀檢組組長，2019年4月卸任。