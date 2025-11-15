網紅「橙子姐姐」柬埔寨失聯逾48小時　男友同步下落不明

在抖音擁有11萬粉絲的網紅「橙子姐姐」於11月12日與親友失聯，自稱該博主姐姐的網友表示，妹妹原計劃13日從柬埔塞飛回中國，如今在西哈努克港失聯已超過48小時。如此同時，事主的男友「龍哥」也同步失聯，引發了各方的擔憂與猜測。



「橙子姐姐」前往柬埔寨引起關注。（網上圖片）

據家屬和粉絲提供的信息，橙子姐姐於11月初前往柬埔寨探望「龍哥」，並在社交平台上多次透露她已訂好13日的回國機票，IP地址也顯示她的行蹤符合自己的計劃。但在12日，她突然失聯，手機持續關機，男友的電話也轉為停機。更令人擔心的是，她並未按計劃入境中國，海關記錄也沒有相關數據。家人確認在失聯前，橙子姐姐的情緒正常，與親友之間也未有矛盾。

她原計劃13日從柬埔塞飛回中國。（網上圖片）

此次事件中，「龍哥」引發了輿論的關注。他自稱在西哈努克港經營飯店，但該地區以電信詐騙聞名，網友對他的職業提出質疑。雖然「龍哥」的朋友在社交平台上發布求助信息，但所提供的線索尚未得到獨立核實。有網友分析，若「龍哥」所述不實，橙子姐姐的失聯可能與她捲入非法活動有關；而若其所述屬實，則有可能遭遇突發意外或當地犯罪團夥的威脅。

朋友在社交平台上發布求助信息。（網上圖片）

「橙子姐姐」擁有11萬粉絲。（網上圖片）

事件被曝光後，橙子姐姐的姐姐通過抖音和微博發布了尋人啟事，並計劃向中國駐柬埔寨大使館及外交部尋求支持。同時，她的朋友和其他網紅也參與了擴散尋人信息的行動，並呼籲柬埔寨的華人提供線索，還嘗試聯繫民間救援組織。粉絲群體自發組織了眾籌，用於擴大尋人影響力，並支持家屬進行跨國溝通。抖音平台對相關話題進行了流量扶持，部分主播發起了「安全警示」的直播，提醒海外旅行者注意潛在風險。