神舟飛船時隔14年再次「無人」升空　專家分析神舟二十號何去何從

11月25日中午12時11分，神舟二十二號飛船在酒泉衛星發射中心發射升空，為時隔14年，神舟飛船再次開啟「無人模式」升空。

與以往不同的是，本次飛行任務標識首次出現代號「TGYJ」，不少人猜測代號拼音縮寫為「天宮應急」，與此次標識介紹中「創新融入應急救援要素」對應。

神舟二十號載人飛船返回艙因舷窗玻璃出現細微裂紋，仍然留在中國太空站。有航天專家分析，神舟二十號飛船會擇機返回地球，可能會直接落入南太平洋作廢，或以無人方式返回指定著陸地點，讓專家研究未來如何防御太空碎片。



中國載人航天工程辦公室早前發布了本次飛行任務標識，與以往不同的是，本次的標識中少了「載人」二字，代號從「SZ-22」變為「TGYJ1/SZ-22」。

據官方介紹，該標識融合中國航天元素與傳統文化符號，整體設計既延續中國航天標識的美學傳承，又創新融入應急救援要素，詮釋了「以航天力量守護生命安全」的核心價值。

神舟二十二號飛行任務標識。（微信公眾號@中國載人航天）

神舟二十二號飛船為無人狀態。（微信公眾號@中國載人航天）

中國載人航天工程辦公室曾發布說明，中國載人空間站（太空站）、貨運飛船等都有各自的縮寫，譬如天宮是TG，天舟是TZ。結合此次標識介紹中「創新融入應急救援要素」，不少人猜測代號「TGYJ」的拼音縮寫就是「天宮應急」的意思。

《極目新聞》報道，經梳理歷次神舟飛船發射任務，神舟飛船上一次以無人狀態發射，是2011年11月發射升空的神舟八號，它的主要任務是與天宮一號目標飛行器交會對接，是中國突破除天地往返、出艙活動技術之外最後一項載人航天基礎性技術空間交會對接技術，是中國「三步走」空間發展戰略中建造中國太空站的重要前提。

此後，神舟飛船都以載人的方式發射升空，包括2025年10月31日發射的神舟二十一號載人飛船。

10月24日，神舟二十一號載人飛船與長征二號F遙二十一運載火箭組合體在轉運途中。（新華社）

南京航空航天大學航天學院教授聞新表示，此次神舟二十二號飛船以無人狀態發射，也會以無人方式與中國太空站對接。目前，中國載人飛船與太空站的對接方式都是自主快速對接，無需航天員手動操作，只有在發生意外情況才需要航天員手動控制。

神舟二十號載人飛船返回艙因舷窗玻璃出現細微裂紋，神舟二十號航天員最終乘坐神舟二十一號飛船返回地球。據介紹，神舟二十號載人飛船返回艙因舷窗玻璃出現細微裂紋，最大可能是受空間碎片外部衝擊導致，不滿足載人安全返回的放行條件，將繼續留軌開展相關試驗。

南京航空航天大學航天學院教授聞新。（南京航空航天大學官網）

聞新教授認為，中國太空站的對接口有限，航天員在太空維修飛船很困難，因此神舟二十號飛船不會一直待在太空站，而會擇機返回。返回的方式有兩種可能性，一種是直接脫離太空站後直接落入南太平洋作廢，另一種是以無人的方式返回指定著陸地點，再研究飛船，分析碎片的劃傷程度，研究未來如何更好地防御太空碎片。