《賽德克·巴萊》官宣中國大陸上映　宣傳稱「血戰日寇」

由台灣導演魏德聖於2011年拍攝的電影長片《賽德克·巴萊》上下部周二（26日）發布定檔預告及海報，官宣在中國大陸上映。其中，《賽德克·巴萊（上）》定檔12月12日登陸中國大陸院線，《賽德克·巴萊（下）》將於12月13日接力獻映。該片描寫1930年莫那·魯道帶領賽德克族人反抗日本長期壓迫原住民而引發的霧社事件，大陸版的海報宣傳語更有「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」的字樣，被認為與當下中日關係交惡的情況相呼應。



此次將是《賽德克·巴萊》首次以上下部的形式登陸中國大陸大銀幕，故事以「霧社事件」為背景，世居台灣的高山原住民賽德克族，向來以恪守祖先訓示，遵循四季流轉的方式，過著狩獵、農耕、編織等各式傳統的山林部落生活。然而，1895年馬關條約簽訂，台灣割讓給日本，進入了台灣日治時期，日本政府為了豐富的山林礦業資源，對各原住民部落採行嚴酷的理蕃政策。賽德克族逐漸被迫失去自己的文化與信仰。1930年，是賽德克族原住民不滿日本統治當局的統治，而由馬赫坡社頭目莫那·魯道率領賽德克族德固達雅群各部落聯合起事，襲擊由日方建立的樣板聚落霧社，趁霧社小學校舉行運動會時襲擊日本人。霧社事件也是台灣人在日治時代最後一次武裝反日行動。

《賽德克·巴萊》周二發布定檔海報。

《賽德克·巴萊》劇照。

自問世以來，該片在全球影壇屢獲肯定，先後提名威尼斯國際電影節金獅獎、參與奧斯卡最佳外語片角逐，更在豆瓣穩守8.9高分。而定檔預告一開篇，就揭露日本侵略台灣遭到誓死抵抗，一句「可以輸去身體，但一定要贏得靈魂！」的誓言，燃起一段不屈的抗日鬥爭。

同步釋出的定檔海報，則以極具張力的左右構圖，預示上下兩部的史詩脈絡。其中，左側顯示日軍侵入村落，年輕的主角莫那魯道眼中燃燒著憤怒不甘的火焰；右側是雨幕籠罩著蕭條的村落，暮年的他眼神如鷹，身後那道彩虹，更是他們抗日反侵略的不屈象徵。兩側畫面對比強烈。