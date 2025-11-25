新華社：日本已站在懸崖邊　警惕高市早苗復刻危險的歷史劇本

針對日本首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論，新華社25日再度發表評論文章，批評高市早苗妄圖通過重新定義「危機」，為日本突破「專守防衛」的憲法束縛尋找法理出口，又指高市早苗的邏輯與當年日本軍國主義者將國家推向毀滅的路徑呈現出驚人的同構性。



2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

新華社題為〈警惕高市復刻危險的歷史劇本〉的文章稱，「台灣有事就是日本有事」的論調，與日軍侵華前的「滿蒙生命線論」如出一轍。它試圖將日本的安全防衛邊界強行劃到他國領土，單方面將地緣利益線定性為「存亡危機事態」。如果這種邏輯成立，日本自衛隊的行動將不再受「本土防衛」限制，而是隨著政客定義的「利益線」無限延伸。這不僅是對中國主權和領土完整的嚴重挑釁，更是在法理上為日本再次對外擴張打開了大後門。

文章稱，回首過去，日本走向戰爭的一個顯著特徵，便是當權政客對危機的「刻意製造」與「擴大利用」。無論是1931年的九一八事變，還是1937年的盧溝橋事變，日本軍部與激進政客都是一個套路：人為製造外部緊張局勢，從而壓制國內反戰聲音。今天日本右翼正在複製這一劇本。高市早苗等人不斷渲染誇大「中國威脅」，高調宣稱介入台海局勢，本質上是一種「為了修憲而製造危機」的政治縱火，推動「預言的自我實現」：通過露骨挑釁惡化周邊環境，反過來宣稱「和平憲法已失效」，從而為擴軍修憲鋪平道路。

文章最後稱，這是歷史幽靈的重現。當一些勢力開始用外部威脅掩蓋內部矛盾，當「先發制人」的衝動取代「專守防衛」的限制，日本就已經站在了危險的懸崖邊。日本人民應當警惕：那些把「國家存亡」掛在嘴邊並借此擴軍備戰的右翼政客，恰恰是把國家推向危機的罪魁禍首。