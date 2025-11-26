中國外交部：敦促日方切實保障在日中國公民和機構安全

中國外交部發言人毛寧周三（26日）主持例行記者會，敦促日方切實保障在日中國公民和機構的安全。



有記者問，中國外交部近日表示，日本對中國公民違法犯罪案件多發，並提醒中國公民近期避免前往日本，中方對此有何評論？

毛寧表示，當前日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，就在上周，中方注意到日本警方剛剛逮捕了5名涉嫌襲擊中國公民的犯罪嫌疑人。日本網絡上有大量針對中國的極端和威脅性言論。中方敦促日方重視中方關切，採取切實行動，保障在日中國公民和機構的安全。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

毛寧又表示，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日4個政治文件的精神，破壞中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序。中方對此堅決反對。日本國內有識之士普遍表達質疑和批評，國際輿論也予以譴責。日本政府11月25日的內閣答辯書至今還在老調重彈，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這是遠遠不夠的。

中方和國際社會要求確認的是，日方所說的「一貫立場」到底是什麽？日方是否仍堅持一個中國原則，日方應當誠實、準確、完整地講清其所謂「一貫立場」，輕描淡寫一筆帶過，只提概念回避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。不僅如此，日方還不思悔改，在答辯書中再次妄議台灣問題，干涉中國內政。

毛寧強調，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，完全是中國內政，決不容日本說三道四，甚至插手干涉。中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯，盡快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。