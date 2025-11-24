日本計劃臨近台灣部署進攻性武器　外交部：周邊國家需高度警惕

日本首相高市早苗早前發表涉台言論引發中國不滿，兩國關係矛盾加劇。美國彭博社此前亦報道，日本防衛大臣小泉進次郎在視察一座靠近台灣的軍事基地時表示，向該基地部署導彈的計劃正在按計劃進行，並表示「此次部署有助於降低我國遭受襲擊的可能性……認為這將加劇地區緊張局勢的觀點是不準確的」。



對於上述消息，今日（11月24日）中國外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧表示，日方在與中國台灣臨近的西南諸島部署進攻性武器，需引起周邊國家及國際社會高度警惕。



日本防衛相小泉進次郎2025年11月出席活動（X@防衛省・自衛隊）

毛寧在回應外媒記者「中方對日本防相言論有何評論」的提問時表示，日方在與中國台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。

毛寧表示，《波茨坦公告》明確規定日本禁止重新武裝，日本和平憲法也確立了「專守防衛」原則，然而令人警惕的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。日本右翼勢力正在極力突破「和平憲法」的束縛，在窮兵黷武的道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。

毛寧說，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰覆燃，中方有決心有能力捍衛國家領土主權。