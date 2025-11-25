習特通話｜外交部：本次通話由美方發起　雙方就共同關心問題溝通

今日（11月25日）外交部舉行例行記者會，毛寧就昨晚（24日）中美元首通話回應記者提問表示，本次通話由美方發起。



中國國家主席習近平周一（24日）與美國總統特朗普（Donald Trump）通話，並在通話中首次明確提及台灣問題。雖然兩國元首並未在這次通話中提及日本，不過近期日本首相高市早苗的涉台言論引發中國強烈不滿，在此背景下，此次「習特通話」備受關注。

對此，日本廣播協會（NHK）記者在今日中國外交部例行記者會上提問稱，根據中方發布的消息，昨晚中美元首通了電話，請問這次通話是由中方主動提議，還是應美方邀請進行？另外這次通話持續了多長時間？中方如何評價這次通話的成果？

2025年11月17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

毛寧表示，特朗普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往。「據我了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關系穩定發展十分重要。」