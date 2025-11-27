人民日報「鐘聲」：中美應共同維護好二戰勝利成果

11月24日晚，國家主席習近平與美國總統特朗普在韓國釜山會晤後首次通話。據新華社公布的通話內容可見，兩國元首首次明確提到台灣問題，雖正值日本首相高市早苗發表涉台言論之際，但並未直接提及日本。不過，美國總統特朗普表示美方理解台灣問題對於中國的重要性，更在與習近平通話後僅僅24小時後，便主動與高市早苗通話。



今日（11月27日），內地官媒《人民日報》發表署名「鐘聲」的評論文章，表示此次通話想世界傳遞了中美兩國維護戰後國際秩序與全球穩定的積極信號。文章稱，中美同為聯合國安理會常任理事國，為世界反法西斯戰爭的勝利付出了巨大的犧牲，兩國共同堅決狙擊任何復活軍國主義、破壞地區和世界和平穩定的圖謀和行徑，共同維護好二戰勝利成果。



文章表示，元首外交始終是引領中美關係發展的定盤星。中美元首釜山會晤以來，雙方積極落實元首共識，推動雙邊關係總體保持穩定向好。且美方已取消針對中國商品加征的10%所謂「芬太尼關稅」，繼續暫停對中國商品加征的24%「對等關稅」，同時暫停實施出口管制穿透性規則，暫停對華造船等行業的301調查措施。中方也相應暫停實施相關反制措施。這些證明中美「合則兩利、鬥則俱傷」，「相互成就、共同繁榮」是清晰可見、可感可及的現實圖景。

文章指出，當前中美關係總體穩定向好的勢頭來之不易，得益於兩國元首的把舵領航，需要雙方共同努力加以維護。雙方應堅持正確方向，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

文章強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。習近平主席在通話中鄭重闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部份。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。特朗普總統表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

文章評價中美元首的溝通「具有重要現實意義」，並提到近期日本首相高市早苗在台灣問題上的嚴重越線挑釁，不僅嚴重違背一個中國原則，更是對戰後國際秩序的公然挑釁，已引發國際社會對日本危險戰略動向的擔憂和警惕。尤其中美同為對世界反法西斯戰爭勝利付出巨大犧牲的國家、聯合國安理會常任理事國，共同維護戰後國際秩序，堅決阻擊任何覆活軍國主義、破壞地區和世界和平穩定的圖謀和行徑，是雙方的共同責任。

文章最後指出，面對層出不窮的時代難題，中美共同展現大國擔當，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以實現相互成就、共同繁榮，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，更好造福兩國、惠及世界。