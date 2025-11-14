高市早苗鼓吹武力介入台海　人民日報：絕不容忍越線挑釁

日本首相高市早苗日前在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。官媒《人民日報》周五（11月14日）發布評論文章稱，絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁。



高市早苗。（Reuters）

文章表示，中國和日本的有識之士都一針見血地指出，高市早苗此論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。中國政府和中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。這是對中國內政的粗暴干涉，是對一個中國原則的背信棄義，是對二戰後國際秩序的公然挑釁。

文章稱，近代以來，日本軍國主義瘋狂對外侵略擴張，對中國犯下的罪行罄竹難書。1895年，日本通過《馬關條約》強行割佔台灣，實施長達50年的殖民統治，血腥鎮壓台灣同胞反抗，大肆掠奪資源，對台灣經濟、文化、民生等造成嚴重破壞。1945年，中國人民歷經14年艱苦卓絕的浴血奮戰贏得抗日戰爭偉大勝利，日本簽署投降書，正式接受《開羅宣言》《波茨坦公告》等規定台灣歸還中國的國際法律文件，中國收復台灣，恢復對台灣行使主權，這是中華民族捍衛國家統一的光輝篇章，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。

文章指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。國際社會早已形成堅持一個中國的普遍共識。作為戰敗國，日本理應深刻反省歷史罪責，恪守對中國和國際社會作出的承諾，以實際行動徹底反思歷史罪責，充分尊重中國的主權和領土完整。但高市早苗卻試圖將中國台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，從而企圖為日本武力干預台灣問題提供口實，暴露出日本軍事介入台海的圖謀和野心。這不僅向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，而且嚴重違背《中日聯合聲明》中堅持一個中國原則的核心內容，以及2008年中日第四個政治文件中關於兩國「互為合作夥伴，互不構成威脅」的共識，嚴重破壞了中日關系的政治基礎。

文章指，高市早苗的涉台謬論絕非孤立的政治妄言。（資料圖片）

文章續指，高市早苗的涉台謬論絕非孤立的政治妄言，背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求「軍事大國」地位的偏執和狂妄。近年來，日本在強軍擴武道路上疾行狂飆，不斷架空和平憲法，徹底背棄「專守防衛」原則，圖謀放棄「無核三原則」。在此背景下，高市早苗將「台灣有事」與集體自衛權掛鉤，是為日本軍事擴張尋找藉口，蘊藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭。高市早苗從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染「中國威脅論」，她每一步都踩在歷史罪惡的舊腳印中，企圖為侵略歷史翻案，為軍國主義招魂。日本軍國主義歷史上多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由悍然制造九一八事變，挑起侵華戰爭。如今重提類似論調，難道日本想重蹈歷史覆轍？

文章表示，中華民族偉大復興、兩岸統一是不可阻擋的歷史大勢。中國政府和人民維護國家主權和領土完整的決心堅定不移。台灣問題是中國核心利益中的核心，誰敢觸碰這條紅線，14億多中國人民、整個中華民族絕不會答應！「我們再次正告日方，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略，中方必將迎頭痛擊。日方必須立即糾正挑釁越線的錯誤言行，收回惡劣言論，停止在軍事安全領域的危險冒進舉動，否則一切後果必須由日方承擔。」

文章強調，80年前，中國人民戰勝了日本軍國主義侵略。今天，中華民族有堅定意志、充分信心和足夠能力挫敗任何形式「台獨」分裂圖謀和外部干涉。玩火者必自焚，任何企圖阻撓中國統一大業的勢力都是螳臂當車，必將遭到堅決反制和徹底失敗！