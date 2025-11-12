四中全會發行「部長本」　《人民日報》連發常委、副國級署名文章

10月20日至23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京召開，全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。



依照往年慣例，10月30日，中共中央編寫發行了對全會《建議》進行全面闡釋的《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》。書中收錄了習近平在全會上所作的《關於〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉的說明》，以及李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥等國家常委及各部委主要領導的署名文章。各署名文章亦以慣例於近日陸續在《人民日報》署名刊發。



《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》

自10月29日起，人民日報開始刊登國家常委、副國級領導人的署名文章，文章以學習貫徹黨的二十屆四中全會精神為核心，對「十五五」規劃進行解讀。

目前已在《人民日報》刊登署名文章的常委包括國家主席習近平、總理李強、政協主席王滬寧、中央書記處書記蔡奇、國務院副總理丁薛祥，副國級領導則有外交部長王毅、副總理劉國中、中宣傳部長李書磊、人大常委會副委員長李鴻忠、政協副主席何立峰，以及於今日（12日）刊文的軍委副主席張又俠。

截至12日，七位常委中，暫未署名刊文的還有趙樂際和李希。

習近平署名文章：《關於〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉的說明》

李強署名文章：《「十五五」時期經濟與社會發展的指導方針》

王滬寧署名文章：《深化經濟體制改革推動高品質發展》

蔡奇署名文章：《持之以恆推進全面從嚴治黨》

丁薛祥署名文章：《「十五五」時期經濟社會發展的主要目標》

王毅署名文章：《推動建構人類命運共同體》

劉國中署名文章：《加速農業農村現代化》

李書磊署名文章：《激發全民族文化創新創造活力》

李鴻忠署名文章：《推進社會主義民主法治建設》

何立峰署名文章：《因地制宜發展新質生產力》

張又俠署名文章：《高品質推進國防與軍隊現代化》



二十屆四中全會於10月20日至23日在北京舉行。（新華社）

據內地官媒公眾號「政知圈」此前解讀，依照慣例，中央全會後「人民出版社」都會出版關於全會文件的解讀本，部長及以上級別的官員會對全會精神和新政策規劃進行解讀，亦俗稱「部長本」，部長本將根據國級、副國級、部級、副部級排序，出版後響應的解讀文章也會在《人民日報》要聞版一一刊發。